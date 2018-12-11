Аренда квартиры в Хмельницком: цены и особенности спроса

Чем удивляет рынок недвижимости Хмельницкого и во сколько обойдется аренда жилья в городе на берегу Южного Буга.

По словам местных риэлторов, по сравнению с первой половиной года, осенью 2018-го спрос на аренду жилья в Хмельницком вырос примерно на 20%.

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Как следствие, выросла и стоимость аренды квартир в городе – в среднем на 10%.

Уже привычно, что наибольшей популярностью среди арендаторов пользуются однокомнатные квартиры – они составляют примерно 60% от всех запросов на аренду жилья в Хмельницком.

Примерно 30% съемщиков ищут для аренды двухкомнатные квартиры и только 10% – спрашивают о 3-комнатных квартирах.

В то же время риэлторы констатируют, что среди студентов в Хмельницком все большую популярность приобретает коллективная аренда, когда помещение снимают одновременно более 3 человек.

Именно они в основном интересуются многокомнатными квартирами, поскольку такой бюджетный вариант имеет больше преимуществ, чем проживание в студенческом общежитии.

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Аренда квартир в старом жилом фонде Хмельницкого

Квартирами в старых домах интересуются в основном те арендаторы, которые рассчитывают на небольшой бюджет.

В таких вариантах почти не обращают внимания на состояние ремонта, а вот наличие бытовой техники или новая сантехника становится большим преимуществом.

Минимальные цены на аренду жилья в старых домах Хмельницкого

Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн Центр города 3000 3500 4000 Прицентральные районы 2500 3000 3000 Окрестности города 2000 2500 2500

Для сравнения, в старых домах аренда квартиры в Ивано-Франковске обойдется примерно во столько же.



Во сколько обойдется аренда жилья в Хмельницком

Аренда жилья в новостройках Хмельницкого

Зато арендовать квартиры в новых домах в Хмельницком будет немного дороже.

По словам представителей местных агентств недвижимости, платить больше за лучшие условия готовы в основном семейные или молодые пары, а также иностранцы с доходом выше среднего.

На стоимость аренды сказывается расположение новостройки. Популярностью среди арендаторов пользуются новые жилые комплексы в микрорайонах с удобной транспортной развязкой.

Минимальные цены на аренду жилья в новостройках Хмельницкого

Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн Центр города 5000 6000 7000 Прицентральные районы 4500 5000 6000 Окрестности города 4000 4500 5000

Что интересно, цены на аренду и покупку жилья в Хмельницком являются одними из самых низких среди всех областных центров Украины.

Сравните сами – раньше 24 канал писал о стоимости аренды квартир в Харькове и Киеве.