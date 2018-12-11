Аренда квартиры в Хмельницком: цены и особенности спроса
Чем удивляет рынок недвижимости Хмельницкого и во сколько обойдется аренда жилья в городе на берегу Южного Буга.
По словам местных риэлторов, по сравнению с первой половиной года, осенью 2018-го спрос на аренду жилья в Хмельницком вырос примерно на 20%.
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Как следствие, выросла и стоимость аренды квартир в городе – в среднем на 10%.
Уже привычно, что наибольшей популярностью среди арендаторов пользуются однокомнатные квартиры – они составляют примерно 60% от всех запросов на аренду жилья в Хмельницком.
Примерно 30% съемщиков ищут для аренды двухкомнатные квартиры и только 10% – спрашивают о 3-комнатных квартирах.
В то же время риэлторы констатируют, что среди студентов в Хмельницком все большую популярность приобретает коллективная аренда, когда помещение снимают одновременно более 3 человек.
Именно они в основном интересуются многокомнатными квартирами, поскольку такой бюджетный вариант имеет больше преимуществ, чем проживание в студенческом общежитии.
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Аренда квартир в старом жилом фонде Хмельницкого
Квартирами в старых домах интересуются в основном те арендаторы, которые рассчитывают на небольшой бюджет.
В таких вариантах почти не обращают внимания на состояние ремонта, а вот наличие бытовой техники или новая сантехника становится большим преимуществом.
Минимальные цены на аренду жилья в старых домах Хмельницкого
|Расположение
|1-ком, грн
|2-ком, грн
|3-ком, грн
|Центр города
|3000
|3500
|4000
|Прицентральные районы
|2500
|3000
|3000
|Окрестности города
|2000
|2500
|2500
Для сравнения, в старых домах аренда квартиры в Ивано-Франковске обойдется примерно во столько же.
Во сколько обойдется аренда жилья в Хмельницком
Аренда жилья в новостройках Хмельницкого
Зато арендовать квартиры в новых домах в Хмельницком будет немного дороже.
По словам представителей местных агентств недвижимости, платить больше за лучшие условия готовы в основном семейные или молодые пары, а также иностранцы с доходом выше среднего.
На стоимость аренды сказывается расположение новостройки. Популярностью среди арендаторов пользуются новые жилые комплексы в микрорайонах с удобной транспортной развязкой.
Минимальные цены на аренду жилья в новостройках Хмельницкого
|Расположение
|1-ком, грн
|2-ком, грн
|3-ком, грн
|Центр города
|5000
|6000
|7000
|Прицентральные районы
|4500
|5000
|6000
|Окрестности города
|4000
|4500
|5000
Что интересно, цены на аренду и покупку жилья в Хмельницком являются одними из самых низких среди всех областных центров Украины.
Сравните сами – раньше 24 канал писал о стоимости аренды квартир в Харькове и Киеве.