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      Аренда квартиры в Хмельницком: цены и особенности спроса

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      Аренда квартир в Хмельницком: во сколько обойдется
      Аренда квартир в Хмельницком: во сколько обойдется / Коллаж 24 канала

      Чем удивляет рынок недвижимости Хмельницкого и во сколько обойдется аренда жилья в городе на берегу Южного Буга.

      По словам местных риэлторов, по сравнению с первой половиной года, осенью 2018-го спрос на аренду жилья в Хмельницком вырос примерно на 20%.

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      Как следствие, выросла и стоимость аренды квартир в городе – в среднем на 10%.

      Уже привычно, что наибольшей популярностью среди арендаторов пользуются однокомнатные квартиры – они составляют примерно 60% от всех запросов на аренду жилья в Хмельницком.

      Примерно 30% съемщиков ищут для аренды двухкомнатные квартиры и только 10% – спрашивают о 3-комнатных квартирах.

      В то же время риэлторы констатируют, что среди студентов в Хмельницком все большую популярность приобретает коллективная аренда, когда помещение снимают одновременно более 3 человек.

      Именно они в основном интересуются многокомнатными квартирами, поскольку такой бюджетный вариант имеет больше преимуществ, чем проживание в студенческом общежитии.

      Читайте также: Цены на аренду и покупку квартир в Украине выросли: прогнозы аналитиков

      Аренда квартир в старом жилом фонде Хмельницкого

      Квартирами в старых домах интересуются в основном те арендаторы, которые рассчитывают на небольшой бюджет.

      В таких вариантах почти не обращают внимания на состояние ремонта, а вот наличие бытовой техники или новая сантехника становится большим преимуществом.

      Минимальные цены на аренду жилья в старых домах Хмельницкого

      Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн
      Центр города 3000 3500 4000
      Прицентральные районы 2500 3000 3000
      Окрестности города 2000 2500 2500

      Для сравнения, в старых домах аренда квартиры в Ивано-Франковске обойдется примерно во столько же.

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      Во сколько обойдется аренда жилья в Хмельницком

      Аренда жилья в новостройках Хмельницкого

      Зато арендовать квартиры в новых домах в Хмельницком будет немного дороже.

      По словам представителей местных агентств недвижимости, платить больше за лучшие условия готовы в основном семейные или молодые пары, а также иностранцы с доходом выше среднего.

      На стоимость аренды сказывается расположение новостройки. Популярностью среди арендаторов пользуются новые жилые комплексы в микрорайонах с удобной транспортной развязкой.

      Минимальные цены на аренду жилья в новостройках Хмельницкого

      Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн
      Центр города 5000 6000 7000
      Прицентральные районы 4500 5000 6000
      Окрестности города 4000 4500 5000

      Что интересно, цены на аренду и покупку жилья в Хмельницком являются одними из самых низких среди всех областных центров Украины.

      Сравните сами – раньше 24 канал писал о стоимости аренды квартир в Харькове и Киеве.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Хмельницкого Цены на недвижимость Аренда жилья Рынок недвижимости
      Источник: domik.ua
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