Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы

Без арендованного жилья не существует ни один большой город и даже небольшой. И мошенники случаются повсюду. Практикующие юристы подтверждают, что к ним ежедневно обращаются люди с вопросами о грамотном подходе к аренде жилья. 24 канал подготовил на эту тему памятку.

Что и кого нужно проверить, как и где, чтобы не иметь проблем ни с мошенниками, ни с арендованным жильем – 24 каналу рассказала руководитель практики недвижимости Адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" Татьяна Кордияка.

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Что нужно проверять при аренде жилья

Если вы потенциальный арендатор, то должны знать, с кем именно укладатимете договор. Для начала нужно проверить все документы на квартиру (выписка о регистрации права собственности, свидетельство о праве собственности или договор купли-продажи, технический паспорт и тому подобное). Также нужно удостовериться, действительно ли человек, который собирается предоставить вам жилье в аренду, является его владельцем (проверить документ, удостоверяющий личность владельца).

Рекомендуем дополнительно проверять зарегистрированное право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.



Что нужно знать перед тем, как снимать жилье

Как обманывают потенциальных арендаторов

Часто может быть, что одну и ту же квартиру сдают двум разным людям, и об этом они узнают, когда уже заселяются. В таких случаях задаток передается, обычно, на словах и без договора.

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Среди риэлторов популярный способ обмана неопытных арендаторов – взять деньги за поиск жилья, обещая подобрать варианты по выбранным параметрам. К примеру, убеждают, что по такой цене имеют ряд предложений аренды в интересном для вас районе, но то у владельца не получается встретиться, то еще какие-то причины. И за определенную сумму они, конечно же, подберут другие подобные варианты. Но объективно это вряд ли будут варианты, которые устроят вас. Вернуть заплаченные в начале деньги практически нереально.

Популярным является вариант, когда квартиру в аренду сдают родственники владельца, который не знает об этом.

Всегда деньги должен получать не риэлтор, а сам владелец, или же лицо на основании доверенности (тот же риэлтор, если у него она есть). На практике бывают случаи, когда риэлторы приносят уже подписанные собственником договоры аренды, и потом вы как арендатор не можете быть до конца уверены, знает ли владелец об этой аренде или нет.



Квартира в аренду: как обманывают потенциальных нанимателей

Что должно быть в договоре, чтобы вы не остались без денег и без жилья

Иногда стороны не заключают письменного договора аренды, а ограничиваются лишь устными договоренностями. Это довольно рискованно, ведь только заключив письменный договор, можно в будущем доказать, о чем именно договаривались стороны.

Такой договор заключается на определенный период, часто это 1 год, и в основном в начале оплачивается сразу первый и последний месяцы аренды. При передаче квартиры фиксируются показатели счетчиков и об этом обязательно следует указать в подписанном соглашении.

Самое важное, что должно быть предусмотрено в договоре:

- конкретные данные арендуемой квартиры (точный адрес, реквизиты документов на право собственности, чтобы не сложилась ситуация, когда показывают одну квартиру при осмотре, а Вы заключили договор аренды в отношении совсем другой, например этажом ниже, в которой совсем другие условия);



- срок аренды;



- сумма ежемесячной арендной платы, порядок и срок ее уплаты.

Договор должен учитывать как интересы арендодателя, так и арендатора. В частности, должна быть предусмотрена обязанность заблаговременного уведомления о прекращении договора (часто – это один календарный месяц), чтобы арендодатель не мог неожиданно вас выселить.

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Вся мебель, которая передается с квартирой должна быть указаны в договоре: это и в интересах арендодателя учитывать свое имущество, и арендатору гарантия того, что квартира должна быть передана с мебелью, как к примеру договаривались на первой встрече.

Также важно четко закреплять момент оплаты арендной платы и арендаторам получать надлежащее подтверждение об оплате от арендодателя в день оплаты.



Стороны должны заблаговременно договориться, кто и когда платит за коммунальные услуги

Четко должно быть определено, кто и когда платит коммунальные услуги, а также указано об обязанности обоих сторон по содержанию квартиры.

В чем заключается участие риэлтора в арендных отношениях

В большинстве случаев сдача квартиры в аренду происходит с участием посредника – риэлтора.

Часто риэлторы предлагают договоры о предоставлении посреднических услуг, информационно-консультационных услуг. О такой плате за предоставление услуг должно быть указано в начале сотрудничества, особенно, когда риэлтор ищет вам квартиру, а не вы уже нашли квартиру, которую сдают в аренду через риэлтора.

Если же риэлтор никаких действий не совершает для заключения договора аренды, не уведомляет вас о размере оплаты и появляется лишь в конце с требованием уплатить деньги, закон не устанавливает обязанности оплачивать. Есть договор, предоставленные услуги – это плата за оказанные посреднические или информационно-консультативные услуги риэлтора.

В Киеве оплата услуг риэлтора составляет обычно 50% от месячной арендной платы, одновременно во Львове – это 100%.

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Риэлтор обычно проводит осмотры квартиры для арендаторов, предоставляет проекты соглашений. Но без соответствующих полномочий риэлтор не может подписывать договор, брать деньги от арендатора.

Услуги риэлтора в Львове стоят дороже, чем в Киеве

Стоит ли искать квартиру без риэлтора, и как себя обезопасить

Здесь нет однозначного ответа. Риэлторы часто имеют хорошие предложения, которые трудно найти самостоятельно. Если вы решили сэкономить на услугах риэлтора, тогда можно искать жилье непосредственно от собственника, но очень часто объявления, в которых указано, что "от собственника" и "посредникам не обращаться", являются фиктивными.

Также лицо может лишь называть себя риэлтором, а на самом деле не намереваться предоставить вам услуги, а лишь завладеть деньгами.

Независимо, есть ли риэлтор или нет, есть определенные требования к проверке документов и условиям договора, которые должны быть соблюдены.

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Как должен себя защитить арендодатель

Тоже обязательно должен проверить документы, удостоверяющие личность арендатора. Особенно это имеет значение, если квартира передается в аренду с дорогой мебелью, техникой и пр., чтобы не сложилась ситуация, что за первый месяц аренды владелец получит несколько тысяч гривен, а арендаторы незаконно завладеют его имуществом на несколько десятков тысяч.