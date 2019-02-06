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      Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться

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      Что делать если украли паспорт или кошелек за границей - детали
      Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться

      Стать жертвой карманников в чужом городе – очень легко и особенно неприятно. Что делать в случае потери документов и денег в чужом городе? Куда обратиться за помощью и как добраться домой? В этом разбирались журналисты 24 канала.

      Общие правила безопасности

      Как объяснили 24 канала дежурные правоохранители на столичном железнодорожном вокзале, местами повышенной опасности является общественный транспорт, остановки, вокзалы и места большого скопления людей.

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      Чтобы предотвратить кражу из своего кармана:

      1. Не кладите деньги и телефон в задние карманы брюк или внешние карманы курток – с них довольно легко вытащить ценные для Вас вещи. Лучше спрятать их в сумку или во внутренний карман.
      2. Держась за поручень, в случае давки следите за своей сумкой или рюкзаком.
      3. Не держите все деньги в одном месте – это увеличивает шансы остаться без денег вообще.

      Иногда карманники забирают деньги, телефоны или другие вещи, которые можно сдать в ломбард, а пустой кошелек и документы выбрасывают.

      В некоторых городах работают бюро находок патрульной полиции. Туда стоит обратиться в случае потери ценных вещей – возможно, Ваш паспорт или водительское удостоверение именно там.

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      Что делать при утере документов

      Если все же так случилось, что вы остались без денег и документов в чужом городе, надо сразу обратиться в полицию.

      В Соломенском управлении полиции ГУ ЧП советуют действовать так:

      1. После того, как вы заметили потерю, обратитесь в любое отделение полиции с заявлением о потере документов. Опишите обстоятельства, при которых это произошло. Это может быть заявление о краже, как правило, тайной, или о потере.
      2. После того, как по вашему заявлению составлен протокол, вам должны выдать талон-корешок. На нем указывается фамилия, инициалы заявителя, номер заявления, который вносится в электронную базу. С этим талоном можно приобрести билет и сесть на поезд.
      3. Вернувшись домой – обратитесь в паспортный стол в случае потери паспорта или в сервисный центр в случае потери водительских прав.
      4. Заблокируйте все потерянные банковские карты.

      Как добраться домой

      В дежурной части железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" рассказали, что для возвращения в родной город также существуют несколько вариантов, которые могут помочь. Один из них: имея телефон и доступ в интернет, можно заказать онлайн билеты через приложения смартфона или попросить прислать электронный билет кого-то из знакомых.

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      Еще один вариант – попросить кого-то из знакомых в своем городе купить вам билет и сообщить об этом дежурному станции. Дежурные станции через телеграф могут получить и передать его вам. Таким образом, имея номер телефона знакомого, вы можете добраться до своего города. Стоит помнить, что даже при наличии посадочного билета, вы не можете сесть на поезд без документов, удостоверяющих Вашу личность. Поэтому помните о талоне-корешке из полиции – только он может их заменить.

      На автостанции "Киев" такой схемы действий не существует – говорят, у них еще не случалось подобных прецедентов. Единственное, что там могут посоветовать – обращаться напрямую к водителю с просьбой посадить на автобус. Водители на свой страх и риск могут принять вас при условии, что на месте кто-то из знакомых принесет деньги за проезд.

      Однако в таких случаях никаких гарантий как для водителей, так и для пассажиров без средств нет. Именно поэтому стоит выучить наизусть несколько номеров друзей или родственников, ведь в случае потери телефона это станет основным способом добраться домой.

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      Автор: Ирина Климчук

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      Теги: Транспорт Укрзализниця Новости Украины Публикации Ограбления Советы Полиция
      Источник: 24 канал
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