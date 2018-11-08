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      Оформление биометрического паспорта онлайн: как подать заявление

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      Оформление биометрического паспорта онлайн: как подать заявление
      Оформление биометрического паспорта онлайн: как подать заявление / kiyvska-rus.com.ua

      8 ноября в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Теперь в онлайн-режиме можно заполнить анкету с персональными данными, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди.

      Однако сейчас данная услуга работает только в Киеве, говорится на сайте Государственной миграционной службы.

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      Соответствующая услуга доступна на сайте ГМС Украины, а также на Правительственном портале. Проще всего воспользоваться этой услугой можно во время регистрации в электронной очереди. В закладке "Мои талоны и квитанции" должна появиться интерактивная форма, в которую заявитель должен внести свои персональные данные.

      Инструкция для оформления биометрического паспорта онлайн
      Инструкция для оформления биометрического паспорта онлайн

      После этого программа сгенерирует PDF-файл с QR-кодом, который нужно распечатать или сохранить на смартфоне. На месте сотрудник отсканирует QR-код сканером, и информация сразу же попадет в базу данных. До этого все персональные данные из заполненной формы не хранятся на серверах миграционной службы.

      Сотрудник миграционной службы должен только сверить данные с оригиналами документов.

      Інструкція для подачі електронної заяви онлайн
      Инструкция для подачи электронного заявления онлайн

      Напомним, 7 ноября 24 канал сообщал, что отныне заявление на оформление биометрического загранпаспорта и ID-карты украинцы могут заполнить в режиме онлайн. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

      Теги: Новости Украины ID-карты Государственная миграционная служба Биометрический контроль в Украине
      Источник: 24 канал
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