Оформление биометрического паспорта онлайн: как подать заявление

8 ноября в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Теперь в онлайн-режиме можно заполнить анкету с персональными данными, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди.

Однако сейчас данная услуга работает только в Киеве, говорится на сайте Государственной миграционной службы.

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Соответствующая услуга доступна на сайте ГМС Украины, а также на Правительственном портале. Проще всего воспользоваться этой услугой можно во время регистрации в электронной очереди. В закладке "Мои талоны и квитанции" должна появиться интерактивная форма, в которую заявитель должен внести свои персональные данные.



Инструкция для оформления биометрического паспорта онлайн

После этого программа сгенерирует PDF-файл с QR-кодом, который нужно распечатать или сохранить на смартфоне. На месте сотрудник отсканирует QR-код сканером, и информация сразу же попадет в базу данных. До этого все персональные данные из заполненной формы не хранятся на серверах миграционной службы.

Сотрудник миграционной службы должен только сверить данные с оригиналами документов.



Инструкция для подачи электронного заявления онлайн

Напомним, 7 ноября 24 канал сообщал, что отныне заявление на оформление биометрического загранпаспорта и ID-карты украинцы могут заполнить в режиме онлайн. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.