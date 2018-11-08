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      Оформлення біометричного паспорта онлайн: як подати заяву

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      Оформлення біометричного паспорта онлайн: як подати заяву
      Оформлення біометричного паспорта онлайн: як подати заяву / kiyvska-rus.com.ua

      Від 8 листопада в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тепер в онлайн-режимі можна заповнити анкету з персональними даними, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги.

      Проте нині дана послуга працює лише в Києві, йдеться на сайті Державної міграційної служби.

      Читайте також: Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

      Відповідна послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Найпростіше скористатися цією послугою можна під час реєстрації в електронній черзі. У закладці "Мої талони і квитанції" повинна з'явитися інтерактивна форма, в яку заявник повинен внести свої персональні дані.

      Інструкція для оформлення біометричного паспорта онлайн
      Інструкція для оформлення біометричного паспорта онлайн

      Після цього програма згенерує PDF-файл з QR-кодом, який потрібно роздрукувати або зберегти на смартфоні. На місці співробітник відсканує QR-код сканером, і інформація відразу ж потрапить в базу даних. До цього всі персональні дані з заповненої форми не зберігаються на серверах міграційної служби.

      Працівник міграційної служби повинен лише звірити дані з оригіналами документів.

      Інструкція для подачі електронної заяви онлайн
      Інструкція для подачі електронної заяви онлайн

      Нагадаємо, 7 листопада 24 канал повідомляв, що відтепер заяву на оформлення біометричного закордонного паспорта та ID-картки українці можуть заповнити в режимі онлайн. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.

      Теги: Новини України Біометричний контроль в Україні Державна міграційна служба ID-картки
      Джерело: 24 канал
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