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      Оформлення біометричного паспорта в Україні: заяву можна подати через інтернет

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      Оформити біометричний закордонний паспорт та ID-картку можна онлайн
      Оформити біометричний закордонний паспорт та ID-картку можна онлайн / Ілюстративне фото

      Відтепер заяву на оформлення біометричного закордонного паспорта та ID-картки українці можуть заповнити в режимі онлайн, заявив очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      "Сьогодні хочу представити ще один електронний сервіс – це сервіс онлайн-реєстрація біометричних документів", – сказав Соколюк.

      Читайте також: Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

      Проте це не повне оформлення документів через інтернет, адже для цього людині необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.

      Але сервіс скоротить час очікування і час перебування (при оформленні), і допоможе збільшити кількість громадян щодо оформлення цих документів,
      – сказав глава ДМС.

      За словами Соколюка, дані заповненої анкети не зберігатимуться на серверах міграційної служби, а залишаться у вигляді QR-коду або роздруківки у людини, яка звернулась по послугу.

      Нагадаємо, з 1 листопада в Україні можна поміняти паперові паспорти громадянина України на біометричні, тобто пластикову ID-картку.

      Теги: Новини України ID-картки Державна міграційна служба
      Джерело: 24 Канал
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