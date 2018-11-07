Оформлення біометричного паспорта в Україні: заяву можна подати через інтернет
Відтепер заяву на оформлення біометричного закордонного паспорта та ID-картки українці можуть заповнити в режимі онлайн, заявив очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні хочу представити ще один електронний сервіс – це сервіс онлайн-реєстрація біометричних документів", – сказав Соколюк.
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Проте це не повне оформлення документів через інтернет, адже для цього людині необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.
Але сервіс скоротить час очікування і час перебування (при оформленні), і допоможе збільшити кількість громадян щодо оформлення цих документів,
– сказав глава ДМС.
За словами Соколюка, дані заповненої анкети не зберігатимуться на серверах міграційної служби, а залишаться у вигляді QR-коду або роздруківки у людини, яка звернулась по послугу.
Нагадаємо, з 1 листопада в Україні можна поміняти паперові паспорти громадянина України на біометричні, тобто пластикову ID-картку.