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      Оформление биометрического паспорта в Украине: заявление можно подать через интернет

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      Оформить биометрический загранпаспорт и ID-карту можно онлайн
      Оформить биометрический загранпаспорт и ID-карту можно онлайн / Иллюстративное фото

      Отныне заявление на оформление биометрического загранпаспорта и ID-карты украинцы могут заполнить в режиме онлайн, заявил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      "Сегодня хочу представить еще один электронный сервис – это сервис онлайн-регистрация биометрических документов", – сказал Соколюк.

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      Это полное оформление документов через интернет, а до этого человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

      Но сервис сократит время ожидания и время пребывания (при оформлении), и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов,
      – сказал глава ГМС.

      По словам Соколюка, данные заполненной анкеты не будут храниться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у человека, обратившегося за услугу.

      Напомним, с 1 ноября в Украине можно поменять бумажные паспорта гражданина Украины на биометрические, то есть пластиковую ID-карточку.

      Теги: Новости Украины ID-карты Государственная миграционная служба
      Источник: 24 Канал
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