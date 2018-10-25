С 1 ноября паспорта можно обменять на ID-карты: будут ли очереди

С 1 ноября все украинцы смогут поменять бумажные паспорта гражданина Украины на ID-карту. Но значительных очередей быть не должно по нескольким причинам. ID-карта не несет значимых преимуществ, как биометрический загранпаспорт. Процесс перехода на ID-карты будет гораздо более плавным, потому что уже есть соответствующая инфраструктура. Кроме того, есть несколько недостатков их использования.

Об этом в комментарии 24 каналу отметил эксперт ОО "Европа без барьеров" Павел Кравчук.

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По его словам, инфраструктура выдачи биометрических документов сейчас лучше развита, чем даже еще год назад. В октябре ГМС запустила электронную очередь в последней области Украины – Луганской, стало больше ЦНАП, которые могут принимать заявки на биометрику, сейчас их 92, в 2017-м было 39.

В ID-карты есть несомненные преимущества – удобство, защищенность от подделок, возможность поездок в Турцию без загранпаспорта и в скором будущем – в Грузию (правда, в Грузию только прямыми рейсами),

– отметил Кравчук.

В то же время есть и недостатки, которые ограничат количество желающих получить новый документ: с ID-картой не пускают в Беларусь (только со старым паспортом-книжечкой, или зарубежным) во многих учреждениях нет считывающего оборудования, поэтому владельцы ID-карт часто вынуждены носить с собой бумажные справки формата А4 о регистрации места жительства. А еще переменные данные (место жительства, семейное положение и т.п.) вносятся на карту на электронный чип с тем, чтобы их потом перезаписывать. Но государство не позаботилось заранее о технической возможности это делать. Еще весной этого года не могли изменить данные на чипе.

Однако с точки зрения безопасности государства ID-карта – это скорее шаг вперед, заметил Кравчук. Сегодня старый паспорт-книжечка – это угроза национальной безопасности, его легче подделать, и на оккупированных территориях остались пустые бланки паспортов и картотеки местных отделений ГМС. Это затрудняет идентификацию личности и делает возможными подделки, торговлю документами, проникновение преступников и тому подобное. Согласно отчетам силовых структур о борьбе с подделками документов, в основном речь идет о подделке паспортов из Крыма.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил стоимость оформления карт удостоверения личности (ID-карт) для всех граждан в размере от 87 до 174 грн.

Что такое ID-карта?

Это внутренний паспорт гражданина Украины в форме пластиковой карты с электронным носителем (чипом), где о личности содержится и визуальная информация, и такая, что ее можно прочитать только на электронном носителе.