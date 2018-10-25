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      З 1 листопада паспорти можна обміняти на ID-картки: чи будуть черги

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      ID-паспорт скоро зможе отримати кожен українець
      ID-паспорт скоро зможе отримати кожен українець / visnyk.lutsk.ua

      З 1 листопада всі українці зможуть поміняти паперові паспорти громадянина України на пластикову ID-картку. Але значних черг бути не повинно з кількох причин. ID-картка не несе значущих переваг, як біометричний закордонний паспорт. Процес переходу на ID-картки буде набагато плавнішим, бо вже є відповідна інфраструктура. Крім того, є кілька недоліків з їх використання.

      Про це у коментарі 24 каналу зазначив експерт ГО "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук.

      Читайте також: Труднощі власників ID-карток: проблеми та їхнє вирішення

      За його словами, інфраструктура видачі біометричних документів зараз краще розвинена, ніж навіть ще рік тому. У жовтні ДМС запустила електронну чергу в останній області України – Луганській, стало більше ЦНАПів, які можуть приймати заявки на біометрику, зараз їх 92, у 2017-му було 39.

      У ID-картки є безсумнівні переваги – зручність, захищеність від підробок, можливість поїздок до Туреччини без закордонного паспорта і в недалекому майбутньому – до Грузії (щоправда, до Грузії тільки прямими рейсами),
      – відзначив Кравчук.

      Водночас є й недоліки, які обмежать кількість охочих отримати новий документ: з ID-карткою не пускають у Білорусь (тільки зі старим паспортом-книжечкою, або з закордонним); у багатьох установах ще немає зчитувального обладнання, тому власники ID-карт часто змушені носити з собою паперові довідки формату А4 про реєстрацію місця проживання. А ще змінні дані (місце проживання, сімейний стан тощо) вносяться на картку на електронний чіп з тим, щоб їх потім перезаписувати. Але держава не подбала заздалегідь про технічну можливість це робити. Ще навесні цього року було неможливо змінити дані на чіпі.

      Однак з точки зору безпеки держави ID-картка – це швидше крок уперед, зауважив Кравчук. Сьогодні старий паспорт-книжечка – це загроза національній безпеці, його легше підробити, і на окупованих територіях залишилися порожні бланки паспортів і картотеки тамтешніх відділень ДМС. Це ускладнює ідентифікацію особи і уможливлює підробки, торгівлю документами, проникнення злочинців тощо. Згідно зі звітами силових структур про боротьбу з підробками документів, переважно йдеться про підробку паспортів із Криму.

      Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив вартість оформлення карт посвідчення особи (ID-карток) для всіх громадян в розмірі від 87 до 174 грн.

      Що таке ID-картка?Це внутрішній паспорт громадянина України у формі пластикової картки з електронним носієм (чіпом), де про особу міститься і візуальна інформація, і така, що її можна прочитати лише на електронному носії.

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Державна міграційна служба ID-картки
      Джерело: 24 канал
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