З 1 листопада всі українці зможуть поміняти паперові паспорти громадянина України на пластикову ID-картку. Але значних черг бути не повинно з кількох причин. ID-картка не несе значущих переваг, як біометричний закордонний паспорт. Процес переходу на ID-картки буде набагато плавнішим, бо вже є відповідна інфраструктура. Крім того, є кілька недоліків з їх використання.

Про це у коментарі 24 каналу зазначив експерт ГО "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук.

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За його словами, інфраструктура видачі біометричних документів зараз краще розвинена, ніж навіть ще рік тому. У жовтні ДМС запустила електронну чергу в останній області України – Луганській, стало більше ЦНАПів, які можуть приймати заявки на біометрику, зараз їх 92, у 2017-му було 39.

У ID-картки є безсумнівні переваги – зручність, захищеність від підробок, можливість поїздок до Туреччини без закордонного паспорта і в недалекому майбутньому – до Грузії (щоправда, до Грузії тільки прямими рейсами),

– відзначив Кравчук.

Водночас є й недоліки, які обмежать кількість охочих отримати новий документ: з ID-карткою не пускають у Білорусь (тільки зі старим паспортом-книжечкою, або з закордонним); у багатьох установах ще немає зчитувального обладнання, тому власники ID-карт часто змушені носити з собою паперові довідки формату А4 про реєстрацію місця проживання. А ще змінні дані (місце проживання, сімейний стан тощо) вносяться на картку на електронний чіп з тим, щоб їх потім перезаписувати. Але держава не подбала заздалегідь про технічну можливість це робити. Ще навесні цього року було неможливо змінити дані на чіпі.

Однак з точки зору безпеки держави ID-картка – це швидше крок уперед, зауважив Кравчук. Сьогодні старий паспорт-книжечка – це загроза національній безпеці, його легше підробити, і на окупованих територіях залишилися порожні бланки паспортів і картотеки тамтешніх відділень ДМС. Це ускладнює ідентифікацію особи і уможливлює підробки, торгівлю документами, проникнення злочинців тощо. Згідно зі звітами силових структур про боротьбу з підробками документів, переважно йдеться про підробку паспортів із Криму.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив вартість оформлення карт посвідчення особи (ID-карток) для всіх громадян в розмірі від 87 до 174 грн.

Що таке ID-картка?Це внутрішній паспорт громадянина України у формі пластикової картки з електронним носієм (чіпом), де про особу міститься і візуальна інформація, і така, що її можна прочитати лише на електронному носії.