Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт

Новогодние и рождественские праздники чуть не самая удачная пора для воров: люди теряют бдительность и не следят за своим имуществом. Именно поэтому количество краж в этот период существенно возрастает. И если с вещами таким образом расставаться просто неприятно, то кража паспорта может иметь значительно более серьезные последствия.

Куда обращаться, что делать и сколько стоит восстановить потерянный документ – узнавал 24 канал.

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Опасные последствия потери

Знакомый Александр всегда заботился о безопасности своего паспорта, ведь хорошо знал о последствиях, которые может иметь его потеря. Однако, поехав в гости к родным, забыл паспорт в поезде. Через несколько дней опомнился и начал искать документ. Ни работники бюро находок железной дороги, ни начальник поезда ему не помогли. Видимо, кто-то из пассажиров прихватил документ. Встает вопрос – зачем? Ответ один – чужой паспорт нужен только мошенникам, честный человек сразу бы отдала его начальнику поезда. В таком случае необходимо действовать быстро, чтобы мошенники не успели оформить на "новый" паспорт кредит или даже подставную фирму.



О похищении паспорта необходимо как можно быстрее написать заявление в Нацполицию

В случае похищения паспорта младший юрист ЮКК "Де-Юре" Никита Буров советует немедленно обращаться в ближайший отдел Нацполиции чтобы написать соответствующее заявление.

Это необходимо для фиксации отсутствия возможности самостоятельно распоряжаться собственным документом. После подачи заявления о похищении паспорта в отдел Нацполиции человеку должны выдать справку и соответствующий документ-выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающая факт похищения паспорта,

– отмечает юрист.

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Если паспорт потерялся, никаких справок от полиции в Государственной миграционной службе (ГМС) не требуют. Подача заявления о восстановлении паспорта в ГМС означает – потерянный документ недействителен.

Паспорт-книжечка уходит в забвение

Поскольку сейчас на руках у людей есть два вида паспортов – ID-карточка и паспорт-книжечка (образца 1994 года), то и алгоритм действий, в случае их потери, отличается.



Вместо утраченного паспорта-книжечки выдают ID-карты

При утере ID-карточки необходимо обратиться в ближайшее подразделение Государственной миграционной службы или Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ), независимо от регистрации места проживания, и подать заявление на оформление новой ID-карты.

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Если потерян паспорт-книжечка, обращаться нужно в подразделение ГИС или ЦНАПу по месту регистрации проживания. Ведь первая ID-карта оформляется исключительно по месту регистрации. В то же время, нужно знать: в случае потери паспорта-книжечки человеку выдадут ID-карточку. Таким образом привычные многим книжечки меняют на современные паспорта-карточки.

Взяв справку из полиции, в случае кражи ID-карты, человек должен прийти в ЦПАУ или в одно из отделений ГМС и подать заявление на восстановление паспорта. Вся информация о человеке у нас уже есть. За исключением случаев, когда потерянный паспорт-книжечка был выдан на территории, которая временно оккупирована российскими террористическими войсками. В этом случае при себе нужно иметь все имеющиеся документы, которые смогут подтвердить личность человека. Если потерян паспорт-книжечка – желательно иметь справку о присвоении идентификационного кода. Конечно, если она не украдена вместе с паспортом. Также желательно предоставить документы, где указаны дополнительные данные, которые вносят на чип (свидетельство о браке, рождении детей и т. д.),

– отмечает начальник управления коммуникаций и электронных сервисов Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

В Украине услуги по оформлению биометрических документов предоставляет более 100 ЦПАУ (их перечень есть на сайте ГМС) и более 600 отделений ГМС. Поэтому, потеряв документ, не нужно медлить с его восстановлением.

Что и сколько стоит

Правда, за новый документ придется заплатить. Так, общая стоимость административного сбора при оформлении документа в течение 20 рабочих дней составит 279 гривен. Из которых стоимость административных услуг за оформление и выдачу паспорта гражданина Украины в форме карточки – 87 гривен, и стоимость бланка - 192 гривны. Если карточку нужно оформить быстрее, тогда необходимо заплатить 366 гривен, из которых стоимость административных услуг по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме карточки – 174 гривны, и стоимость бланка – 192 гривны. В случае обмена утраченного или поврежденного паспорта дополнительно оплачивается государственная пошлина – 34 гривны.

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Наконец, в случае утери паспорта нужно сразу обращаться в Государственную миграционную службу и не искать горе-посредников, желающих нажиться на чужой проблеме. Фирмы, которые предлагают "помощь" с оформлением паспорта, необходимо обходить стороной.