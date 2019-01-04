Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт

Новорічні та різдвяні свята – чи не найбільш вдала пора для крадіїв: люди втрачають пильність і не стежать за своїм майном. Саме тому кількість крадіжок в цей період суттєво зростає. І якщо з речами таким чином розлучатися просто неприємно, то крадіжка паспорта може мати куди більш серйозні наслідки.

Куди звертатись, що робити та скільки коштує відновити втрачений документ – дізнавався 24 канал.

Небезпечні наслідки втрати паспорта

Знайомий Олександр, завжди дбав про безпеку свого паспорта, адже добре знав про наслідки, які може мати його втрата. Проте, поїхавши в гості до рідних, забув паспорт в потязі. Через кілька днів схаменувся і почав шукати документ. Ані працівники бюро знахідок залізниці, ані начальник потягу йому не допомогли. Мабуть, хтось із пасажирів прихопив документ. Постає питання – навіщо? Відповідь одна – чужий паспорт потрібен лише шахраям, чесна людина одразу б віддала його начальнику потяга. В такому випадку необхідно швидко діяти, щоб шахраї не встигли оформити на "новий" паспорт кредит чи й навіть підставну фірму.



Про викрадення паспорта необхідно якнайшвидше написати заяву до Нацполіції

У випадку викрадення паспорта молодший юрист ЮКК "Де-Юре" Микита Буров радить негайно звертатись у найближчий відділ Нацполіції щоб написати відповідну заяву.

Це необхідно задля фіксації відсутності можливості самостійно розпоряджатися власним документом. Після подачі заяви про викрадення паспорта до відділу Нацполіції людині мають видати довідку та відповідний документ – витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт викрадення паспорта,

– зазначає юрист.

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Якщо паспорт загубився, жодних довідок від поліції в Державній міграційній службі (ДМС) не вимагають. Подача заяви про відновлення паспорта до ДМС свідчитиме – втрачений документ недійсний.

Паспорт-книжечка йде у забуття

Оскільки зараз на руках у людей є два види паспортів – ID-картка та паспорт-книжечка (зразка 1994 року), то й алгоритм дій, у випадку їх втрати, відрізняється.



Замість втраченого паспорта-книжечки видають ID-картки

При втраті ID-картки необхідно звернутись до найближчого підрозділу Державної міграційної служби або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), незалежно від реєстрації місця проживання, та подати заяву на оформлення нової ID-карки.

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Якщо втрачено паспорт-книжечку, звертатись потрібно до підрозділу ДВС чи ЦНАПу за місцем реєстрації проживання. Адже перша ID-картка оформлюється винятково за місцем реєстрації. Водночас, потрібно знати – у випадку втрати паспорта-книжечки людині видадуть ID-картку. Таким чином звичні багатьом книжечки міняють на сучасні паспорти-картки.

Взявши довідку з поліції, у випадку крадіжки ID-картки, людина повинна прийти в ЦНАП чи в одне з відділень ДМС і подати заяву на відновлення паспорта. Вся інформація про людину в нас вже є. За винятком випадків, коли втрачений паспорт-книжечку було видано на території, яка тимчасово окупована російськими терористичними військами. У цьому випадку при собі потрібно мати всі наявні документи, які зможуть підтвердити особу людини. Якщо втрачено паспорт-книжечку – бажано мати довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Звісно, якщо її не вкрадено разом з паспортом. Також бажано надати документи, де зазначено додаткові дані, які вносять на чіп (свідоцтво про шлюб, народження дітей тощо),

– зазначає начальник управління комунікацій та електронних сервісів Державної міграційної служби, Сергій Гунько.

В Україні послуги з оформлення біометричних документів надає понад 100 ЦНАПів (їх перелік є на сайті ДМС) та понад 600 відділень ДМС. Тож, втративши документ, не потрібно зволікати з його відновленням.

Що і скільки коштує

Щоправда, за новий документ доведеться заплатити. Так, загальна вартість адміністративного збору при оформленні документа протягом 20 робочих днів, складе 279 гривень. З яких вартість адміністративних послуг за оформлення та видачу паспорта громадянина України у формі картки – 87 гривень, та вартість бланка – 192 гривні. Якщо картку потрібно оформити швидше, тоді необхідно заплатити 366 гривень, з яких вартість адміністративних послуг за оформлення та видачу паспорта громадянина України у формі картки – 174 гривні, та вартість бланка – 192 гривні. У разі обміну втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито – 34 гривні.

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Насамкінець, у випадку втрати паспорта потрібно одразу звертатись до Державної міграційної служби й не шукати горе-посередників, які бажають нажитись на чужій проблемі. Фірми, як пропонують "допомогу" в оформленні паспорта, необхідно обходити боком.