Началась регистрация на основную сессию ВНО-2019: детали

В Украине началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, которая продлится до 25 марта.

Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО-2019, нужно создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр оценивания образования, сообщили на сайте УЦОКО.

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В целом ВНО в 2019 году будет проходить по 11 учебных предметов.

Что такое ВНО?

Внешнее независимое оценивание – это специальный экзамен, который, в частности, сдают абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения.



Среди обязательных предметов, экзамены по которым должны сложить выпускники школ: украинский язык и литература, а также история Украины или математика. Также поступающие должны выбрать еще один предмет из перечня: биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык или французский язык.



Результаты ВНО будут зачислены выпускникам как результаты государственной итоговой аттестации.

Регистрационную карточку необходимо сформировать с помощью специального сервиса "Зарегистрироваться". На сайте Центра оценивания качества образования опубликована подробная инструкция, как заполнить регистрационную карточку в зависимости от категории человека.

Лицам, которые будут сдавать ГНА в форме ВНО, нужно подать комплект регистрационных документов в учреждения образования, в котором они учатся. Другим нужно прислать (желательно заказным письмом) их на адрес регионального центра, указанный в контрольно-информационном письме.



Календарь ВНО-2019

Подтверждением регистрации для участия в ВНО-2019 является Сертификат, который будет направлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника внешнего независимого оценивания и информационным бюллетенем. После получения сертификата, с 5 февраля по 25 марта, можно внести изменения в введенных ранее данных.

Лица, которые по уважительным причинам не имеют возможности принять участие в основной сессии ВНО, будут иметь возможность зарегистрироваться на дополнительную сессию, которая состоится с 26 июня по 12 июля. Отметим, что для этого нужно предоставить документ, подтверждающий причину, которая исключает участие во время основной сессии.

31 января завершилась регистрация участников пробного ВНО в Украине.