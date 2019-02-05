10:54
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Началась регистрация на основную сессию ВНО-2019: детали

      16 Читати новину українською
      В 2019 году в Украине ожидают примерно 332 тысячи участников тестирования
      В 2019 году в Украине ожидают примерно 332 тысячи участников тестирования / portal.city.kharkov.ua

      В Украине началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, которая продлится до 25 марта.

      Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО-2019, нужно создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр оценивания образования, сообщили на сайте УЦОКО.

      Читайте также: Не в 2019 году: Гриневич прокомментировала обязательное ВНО по математике

      В целом ВНО в 2019 году будет проходить по 11 учебных предметов.

      Что такое ВНО?
      Внешнее независимое оценивание – это специальный экзамен, который, в частности, сдают абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения.

      Среди обязательных предметов, экзамены по которым должны сложить выпускники школ: украинский язык и литература, а также история Украины или математика. Также поступающие должны выбрать еще один предмет из перечня: биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык или французский язык.

      Результаты ВНО будут зачислены выпускникам как результаты государственной итоговой аттестации.

      Регистрационную карточку необходимо сформировать с помощью специального сервиса "Зарегистрироваться". На сайте Центра оценивания качества образования опубликована подробная инструкция, как заполнить регистрационную карточку в зависимости от категории человека.

      Лицам, которые будут сдавать ГНА в форме ВНО, нужно подать комплект регистрационных документов в учреждения образования, в котором они учатся. Другим нужно прислать (желательно заказным письмом) их на адрес регионального центра, указанный в контрольно-информационном письме.

      ЗНО-2019
      Календарь ВНО-2019

      Подтверждением регистрации для участия в ВНО-2019 является Сертификат, который будет направлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника внешнего независимого оценивания и информационным бюллетенем. После получения сертификата, с 5 февраля по 25 марта, можно внести изменения в введенных ранее данных.

      Лица, которые по уважительным причинам не имеют возможности принять участие в основной сессии ВНО, будут иметь возможность зарегистрироваться на дополнительную сессию, которая состоится с 26 июня по 12 июля. Отметим, что для этого нужно предоставить документ, подтверждающий причину, которая исключает участие во время основной сессии.

      31 января завершилась регистрация участников пробного ВНО в Украине.

      БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ВНО-2019
      •  
      Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Дети и несовершеннолетние ВНА Образование
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:28 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 430
      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      сегодня , 08:40 Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      Артем Овдієнко 502
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      4 февраля , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      170
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 февраля , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 4037
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 февраля , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 588
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      МИД: Визит Януковича не отменен, а перенесен
       18 октября 2011 , 16:50 3
      Теперь – Закарпатье: еще один приход покинул Московский патриархат
       27 января , 15:38
      Мотоцикл, заправленный водкой, установил рекорд скорости
       5 сентября 2018 , 17:39
      Екс-гравець київського Динамо та Металіста просить порятунку – у нього серйозні проблеми
       18 октября 2018 , 16:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук