Не в 2019 году: Гриневич прокомментировала обязательное ВНО по математике

В 2019 году не будет обязательным для выпускников школ внешне независимое оценивание по математике.

Об этом сообщила Лилия Гриневич на пресс-конференции перед новым учебным годом.

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По ее словам, на сегодня самые высокие баллы по ВНО у учащихся, которые сдают математику. Однако систему преподавания этой науки надо пересмотреть.

Это свидетельствует о том, что в Украине есть очень хорошее элитарное математическое образование для элитарных групп, которые учатся в физматшколах, в школах с углубленным изучением математики,

– отметила Лилия Гриневич.

А об обязательном ВНО по математике решение еще не приняли, отметила Министер. Сначала его отдадут на общественное обсуждение, а затем обсудят в коллективах. По словам Гриневич, идея заключается в том, чтобы со временем сделать его обязательным, предупредив заранее.