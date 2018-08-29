Гриневич рассказала, какие школьные учебники не нужно покупать

Родители и учителя не должны покупать учебники для обучения в 1, 5 и 10 классах, поскольку в это вложило инвестиции государство.

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила в среду, 29 августа, во время брифинга.

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Уважаемые учителя и родители, ни в коем случае не надо покупать учебники для первого, пятого и десятого класса. Государство вложило в это инвестиции. У нас есть трудности, я о них откровенно сказала, как и о причинах. Все учебники будут обязательно в школах,

– отметила Гриневич.

При этом она призвала учащихся 10-х классов пользоваться электронными версиями учебников, пока не напечатают новые.

"В пятом классе учебники практически все будут. Есть еще проблема – в первом классе учебники появятся в октябре. Согласно правилам адаптационного периода, дети не должны сидеть в сентябре за учебниками и рисовать что-то в тетрадях с печатной основой, которые учитель побуждает купить за деньги тоже", – объяснила Гриневич.

Министр отметила, что МОН разработало новый образовательный стандарт, оцененный многими международными и украинскими экспертами.

Не обольщайтесь на то, что если вы за что-то дополнительно заплатите, то оно будет обязательно лучше, – добавила Гриневич.

Напомним, министр образования и науки в Украине Лилия Гриневич сообщила, что хочет перевести учителей пенсионного возраста на контрактную форму работы.