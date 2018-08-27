Гриневич намерена перевести учителей-пенсионеров на контракт

Министр образования и науки в Украине Лилия Гриневич хочет перевести учителей пенсионного возраста на контрактную форму работы.

Об этом министр образования рассказала в интервью "Украинской правде".

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"Проект закона "О общем среднем образовании", который мы должны внести в парламент, предлагает положение о том, что все работники пенсионного возраста, независимо от того, учитель это или директор, переводятся на контрактную форму", – отметила Гриневич.

Она заявила, что такое нововведение позволит уволить учителей, которые не могут справиться с нагрузкой в силу своего возраста. Поэтому для молодого поколения образуются новые рабочие места.

Есть преподаватели-пенсионеры, которые в 70 лет активно работают, а есть такие, которые уже не могут работать. Тогда они отработали контракт, и его могут дальше не продлить,

– пояснила министр образования.

Напомним, с 1 сентября 2018 года в Украине применяется новый Государственный стандарт начального образования, который включает курс обучения медиаграмотности. Теперь школьники должны усвоить навыки по восприятию, анализу, интерпретации, критического оценивания информации в текстах разных видов и медиатекстах.