Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно

Министерство образования вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции Украинского правописания. Журналисты сайта 24 канала разобрались, что именно может измениться для украинцев и почему стоит присоединиться к процессу его обсуждения.

Для чего нам новый проект правописания?

Как говорят разработчики, все ради того, чтобы украинцы пользовались правописанием, созданным на основе украинской орфографической традиции с учетом новейших языковых явлений, которые получают распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

Орфографическая комиссия вернула к жизни ряд особенностей "харьковского" правописания, которое утверждено в 1928 году. По убеждению членов комиссии, их восстановление имеет научную основу. Авторы уверены, что именно так мы сможем вернуться к "исконному украинскому языку".

Кто разрабатывал?

Специально созданная рабочая группа Комиссии по вопросам правописания Министерства образования и науки Украины, в которую вошли ведущие филологи страны и чиновники.

Обсуждения проекта продлятся до 15 сентября и участие в них может принять каждый желающий. Замечания и предложения к проекту новой редакции правописания можно присылать на электронный адрес секретаря Украинской национальной комиссии по вопросам правописания [email protected]

При этом разработчики отметили: "Орфографическая комиссия исходила из понимания того, что украинское правописание, как правописание и любого другого языка, не может быть исчерпывающим; оно кодифицирует основные, наиболее распространенные или спорные орфографические положения. Орфографическая комиссия рассчитывает на внимательное прочтение, конструктивные предложения и доброжелательную критику всех заинтересованных пользователей и знатоков украинского языка".

Что изменится?

Подавляющее количество изменений касается слов иностранного происхождения – меняется вариативность их воспроизведения на украинском. Правда, официальные документы радикальные вариации, предложенные авторами проекта нового правописания, не затронут.

Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.

Главные изменения, по мнению журналистов сайта 24 канала, выглядят следующим образом:

"И" в начале слова

Это, собственно, компромисс с правописанием 1928 года, который предусматривал употребление буквы "и" в начале слова. В проекте нового правописания отдается предпочтение букве "и", однако перед согласными "н" и "р" можно употреблять два варианта написания: "індик" и "индик", "ирій" и "вирій", "ірод" и "ирод" и так далее.

Также, например, предлагается утвердить употребления "и" в начале:

глагола "икати" и существительного "икавка" и производных слов.

В художественных текстах допускаться замена "і" на "и" в конце слов во время склонения:"смерти", "радости".

Больше "Ґ" в словах

Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в, например, иностранных собственных именах, некоторых именах. В фамилиях и именах людей в случае принятия нового правописания будет допускаться передача звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "ґ" – например, Гуллівер и Ґуллівер.

Заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, которые содержат звук [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать предлагают буквой "х" (то есть, слова "хобі", "хокей" и "холдинг" остануться неизменными). Но, например, слово "хостел" предлагается употреблять как "гостел", поскольку при английском произношении этого слова слышится больше [г], чем [х].

Больше "этеров"

Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф":"анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" и "мітологія", "Афіни" – "Атени".

Слова английского происхождения это изменение не затрагивает – Артуры и Агаты будут писаться традиционно.

Возвращение йотирования

Еще один компромисс с правописанием 1928 года.

Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и так далее.

Меньше дефисов

Новое правописание предлагает слова с первым иностранным долями писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис), следовательно, слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" и "експрезидент" будут писаться без дефиса.

"Пів яблука" и "пів години"

Новое правописание предлагает писать несклоняемое числительное "пол" (в значении "половина") отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пол" будут писаться только те слова в именительном падеже, выражающие единое понятие:"півострів", "півзахист" или "півоберт", например.

"Авдієнція" и "фавна"

Новое правописание предлагает разнообразить традицию передачи буквосочетания "au" и расширить возможные варианты транслитерации. Проект документа допускает орфографические варианты: "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна".

Меньше кавычек

Проект нового правописания предлагает некоторые названия продуктовых товаров писать без кавычек с маленькой буквы, как общеупотребительные, например – писать просто кока-кола, не употребляя лишних знаков. Однако критерии общеупотребительности прописаны достаточно туманно.

Почему это важно?

Потому что новая редакция правописания будет использоваться во всех сферах жизни украинцев, касающихся применения языка на письме. То есть, все, что вы будете писать, нужно будет писать в соответствии с правилами правописания.

Что говорят о проекте?

Всякое. С одной стороны, филологи одобряют изменения, поскольку, по их словам, новое правописание будет значительно более украинским – он вернет язык к тем принципам и нормам украинского языка, которые свойственны украинцам, которые существовали в Украине до абсолютной русификации, которая происходила в 50-е годы. Кроме того, ученые уверяют, что многие нормы остаются.

С другой стороны, правописание не учитывает немало тех изменений, которые претерпела наша речь с советских, а тем более – с досоветских времен. Поэтому немало предложенных конструкций сегодня выглядят, скажем, несколько искусственно. И если они будут приняты, будут только усложнять жизнь школьникам, которым придется учиться по новым правилам.