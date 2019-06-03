09:37
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Вступает в силу новая редакция Украинского правописания

      61 Читати новину українською
      3 июня вступает в силу новое правописание
      3 июня вступает в силу новое правописание / from-ua.com

      В понедельник, 3 июня, финальный текст новой редакции украинского правописания опубликуют на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

      Отныне новые нормы и правила рекомендуют использовать во всех сферах общения – в частности, в официально-деловой.

      Читайте также: Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно

      22 мая Кабинет министров Украины одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. Новое правописание заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992 года.

      Введение новых норм в образовательный процесс займет немного времени – сейчас разрабатывают соответствующий план. Отметим, новая редакция отвечает украинской правописной традиции и учитывает современные языковые явления. В частности вернули ряд особенностей "харьковского" правописания, которое утвердили в 1928 году.

      Смотрите инфографику, что изменится в новом правописании:


       

       


       

      blog_ava
      Актер "Квартала 95" будет баллотироваться в парламент: объяснение партии "Слуга народа"
      сегодня
      541
      Теги: Новое Правописание Реформа образования Министерство образования и науки Украины языковый вопрос Образование Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук