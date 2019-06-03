Вступает в силу новая редакция Украинского правописания

В понедельник, 3 июня, финальный текст новой редакции украинского правописания опубликуют на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

Отныне новые нормы и правила рекомендуют использовать во всех сферах общения – в частности, в официально-деловой.

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22 мая Кабинет министров Украины одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. Новое правописание заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992 года.

Введение новых норм в образовательный процесс займет немного времени – сейчас разрабатывают соответствующий план. Отметим, новая редакция отвечает украинской правописной традиции и учитывает современные языковые явления. В частности вернули ряд особенностей "харьковского" правописания, которое утвердили в 1928 году.

Смотрите инфографику, что изменится в новом правописании:







