Новий український правопис починає діяти

Від понеділка, 3 червня, набує чинності новий Український правопис. Його фінальний текст можна побачити сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

Відтепер нові норми та правила рекомендують використовувати у всіх сферах спілкування – зокрема, в офіційно-діловому.

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22 травня Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, яку розробила Українська національна комісія з питань правопису. Новий правопис замінить застарілу редакцію від 8 червня 1992 року.

Запровадження нових норм у освітній процес займе трохи часу – нині розроблять відповідний план. Зазначимо, нова редакція відповідає українській правописній традиції і враховує сучасні мовні явища. Зокрема повернули низку особливостей "харківського" правопису, який затвердили в 1928 році.

Дивіться інфографіку, що зміниться у новому правописі:







