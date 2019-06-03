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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Новий український правопис починає діяти

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      3 червня набуває чинності новий правопис
      3 червня набуває чинності новий правопис / 24 канал

      Від понеділка, 3 червня, набує чинності новий Український правопис. Його фінальний текст можна побачити сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

      Відтепер нові норми та правила рекомендують використовувати у всіх сферах спілкування – зокрема, в офіційно-діловому.

      Читайте також: Новий правопис: що змінять в українській мові та чому це важливо

      22 травня Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, яку розробила Українська національна комісія з питань правопису. Новий правопис замінить застарілу редакцію від 8 червня 1992 року.

      Запровадження нових норм у освітній процес займе трохи часу – нині розроблять відповідний план. Зазначимо, нова редакція відповідає українській правописній традиції і враховує сучасні мовні явища. Зокрема повернули низку особливостей "харківського" правопису, який затвердили в 1928 році.

      Дивіться інфографіку, що зміниться у новому правописі:


       

       


       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Освіта мовне питання Міністерство освіти та науки України Реформа освіти Новий правопис
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