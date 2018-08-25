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Как превратились украинские школы благодаря реформе образования: фото, видео

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Скоро в учебных заведениях Украины прозвучит первый звонок. Первоклассники будут учиться уже в "Новой украинской школе". Подход к детям, формат занятий, учебный материал – изменили. Для этого в апреле правительство распределило и передало областям примерно 1 миллиард гривен. Впрочем, не все регионы их освоили, и кое-где дети еще не будут иметь с 1 сентября новые парты или дидактический материал

Деньги на "Новую украинскую школу" государство выделило еще в апреле. За них учебные заведения должны закупить мебель, учебные материалы для начальной школы. Недавно в Министерстве образования отчитались, что города и села использовали только 50 – 75% выделенных денег.

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"Эта ситуация, с одной стороны, показывает незрелость отдельных депутатов местных советов, которые месяцами не могли собраться вместе, чтобы проголосовать за распределение средств, чем задерживали процесс и не давали деньгам пойти на закупки. Отдельных местных органов, которые не могут объявить тендеры", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Харьковщина – одна из лидеров по освоению средств. Из госбюджета в регион для реализации проекта "Новая украинская школа" поступило почти 55 миллионов гривен. Харьков только в июне получил субвенцию от области. Поступило более 22 миллионов гривен, к которым из городского бюджета добавили еще 9 миллионов. В школах кипит работа.

На подходе у нас новая мебель, я сейчас говорю и о 25 школе, и о городе. Оборудованы места для учителя – это ноутбуки, которые будут использоваться для учебного процесса,
– рассказала директор СОШ №25 Наталья Черкасова.

Для уроков "Защита отечества" строят настоящую полосу препятствий, возводят крупнейший в городе школьный стадион для 5 видов спорта и полностью обновляют входную группу. Сама школа будет развеваться яркими цветами. В классах устраивают групповые зоны занятий, уголки живой природы и даже настроения. А все от алфавита до цифр первоклассники будут учить при помощи развивающих игрушек.

Готовность к встрече учеников в местных школах в течение недели проверяли во Львове. Смотрели классы, актовые и спортивные залы и столовые. В составе комиссии: руководитель районного отдела образования, директора соседних школ, и представители родительских комитетов. Инспектируют лицей имени Ивана Пулюя, бывшую школу №83.


Школьный дворик

Классы младшей школы подготовили к групповым урокам новой учебной программы. Лабораторные для старшеклассников также готовы. К первому сентябрю, обещает руководство лицея, мастера еще успеют покрасить стену в коридоре. В столовой установили новый холодильник, а столы – хоть уже обедай.

Лаборатории


Столовая

За лето школьный двор превратили в зону отдыха. Дополнительные территории как для обучения, так и для развлечений сделали в классах и возле лицея, чтобы урок можно было провести на улице.


Зоны отдыха

После часовой ревизии специальная комиссия делает свои выводы.

Мы видим, что нужно менять окна. Как и во многих школах это есть пищеблоки: видим хорошую столовую, но пищеблоки требуют еще дополнительно (улучшение – ред.),
– отметила директор 91 школы Иванна Здырко.


Пищевые блоки

Замечания, собранные комиссией, в школах постараются ликвидировать в течение года.

Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Реформа образования Образование
Источник: 24 канал
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