Як перетворились українські школи завдяки реформі освіти: фото, відео

За лічені дні у навчальних закладах України лунатиме перший дзвоник. Цьогорічні першокласники вчитимуться вже у "Новій українській школі". Підхід до дітей, формат занять, навчальний матеріал – змінили. Для цього ще в квітні уряд розподілив і передав областям приблизно 1 мільярд гривень. Утім, не всі регіони їх освоїли, і подекуди діти ще не матимуть з 1 вересня нові парти чи дидактичний матеріал.

Гроші на "Нову українську школу" держава виділила ще у квітні. За них навчальні заклади повинні закупити меблі, начальні матеріали для початкової школи. Нещодавно у Міністерстві освіти відзвітували, що міста та села використали лише 50 – 75% виділених грошей.

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"Ця ситуація, з одного боку, показує незрілість депутатів окремих місцевих рад, що місяцями не могли зібратися разом, аби проголосувати за розподіл коштів, чим затримували процес та не давали грошам піти на закупівлі. Окремих місцевих органів, що не можуть оголосити тендери", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Харківщина ж одна із лідерів за освоєнням коштів. З держбюджету на регіон для втілення проекту "Нова українська школа" надійшло майже 55 мільйонів гривень. Харків тільки в червні отримав субвенцію від області. Надійшло більше 22 мільйонів гривень, до яких із міського бюджету додали ще 9 мільйонів. У школах робота кипить.

На підході у нас нові меблі, я зараз кажу і про 25 школу, і про місто. Обладнані місця для вчителя – це ноутбуки, які будуть використовуватись для навчального процесу,

– розповіла директор ЗОШ №25 Наталя Черкасова.

Для уроків "Захист вітчизни" будують справжню смугу перешкод, зводять найбільший у місті шкільний стадіон для 5 видів спорту та повністю оновлюють вхідну групу. Сама школа майорітиме яскравими кольорами. У класах облаштовують групові зони занять, куточки живої природи та навіть настрою. А все від алфавіту до цифр першокласники вчитимуть за допомоги розвиваючих іграшок.

Чи готові до зустрічі учнів у місцевих школах впродовж усього тижня перевіряли у Львові. Дивились класи, актові та спортивні зали та їдальні. У складі комісії: керівник районного відділу освіти, директори сусідніх шкіл, та представники батьківських комітетів. Інспектують ліцей імені Івана Пулюя, колишню школу №83.



Шкільний дворик

Класи молодшої школи підготували до групових уроків нової навчальної програми. Лабораторні для старшокласників також готові. До першого вересня обіцяє керівництво ліцею, майстри ще встигнуть помалювати стіну у коридорі. У їдальні встановили новий холодильник, а столи – хоч уже обідай.



Лабораторії



Їдальня

За літо шкільне подвір’я перетворили на відпочинкову зону. Додаткові території як для навчання, так і для розваг зробили у класах та біля ліцею, щоби урок можна було провести на вулиці.



Відпочинкові зони

Після годинної ревізії спеціальна комісія робить свої висновки.

Ми бачимо, що треба замінювати вікна. Як і в багатьох школах це є харчоблоки: бачимо гарну їдальню, але харчоблоки потребують ще додатково (покращення – ред.),

– зазначила директорка 91 школи Іванна Здирко.



Харчові блоки

Зауваження зібрані комісією у школах намагатимуться ліквідувати впродовж року.