Розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО-2019: деталі

В Україні розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, триватиме вона до 25 березня.

Щоб зареєструватися для участі в ЗНО-2019, потрібно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру оцінювання освіти, повідомили на сайті УЦОЯО.

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Загалом ЗНО у 2019 році відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

Що таке ЗНО?Зовнішнє незалежне оцінювання – це спеціальний іспит, який, зокрема, складають абітурієнти для вступу у вищі навчальні заклади.



Серед обов’язкових предметів, іспити з яких мають скласти випускники шкіл: українська мова і література, а також історія України або математика. Також вступники мають обрати ще один предмет із переліку: біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова або французька мова.



Результати ЗНО будуть зараховані випускникам як результати державної підсумкової атестації.

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу "Зареєструватися". На сайті Центру оцінювання якості освіти опублікована детальна інструкція, як заповнити реєстраційну картку залежно від категорії особи.

Особам, які складатимуть ДПА у формі ЗНО, потрібно подати комплект реєстраційних документів до закладу освіти, у якому вони навчаються. Іншим потрібно надіслати (бажано рекомендованим листом) їх на адресу регіонального центру, вказану в контрольно-інформаційному листі.



Календар ЗНО-2019

Підтвердженням реєстрації для участі в ЗНО-2019 є Сертифікат, який буде надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційним бюлетенем. Після отримання Сертифіката, з 5 лютого до 25 березня, можна внести зміни до введених раніше даних.

Особи, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії ЗНО, матимуть можливість зареєструватися на додаткову сесію, яка відбудеться з 26 червня до 12 липня. Зазначимо, що для цього потрібно надати документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь під час основної сесії.

31 січня завершилася реєстрація учасників пробного ЗНО в Україні.