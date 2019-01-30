Завершується реєстрація на пробне ЗНО-2019: скільки заявок вже подано

31 січня завершується реєстрація учасників пробного ЗНО в Україні. Станом на 25 січня взяти участь у тестуванні вже висловили бажання 96 830 осіб.

Найбільше люди реєструються для участі у ЗНО із української мови. Так, для складання відповідного тесту було подано 146 849 заявок, інформують на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Найбільшу кількість реєстраційних карток заповнено особами, які проживають у Харківській (9 241), Дніпропетровській (8 439), Львівській (7 743), Одеській областях (7 444) та у Києві (6 553). Більшість осіб виявили бажання складати тестування із двох предметів,

– мовиться у повідомленні.

До предметів-лідерів, тестування із яких у 2019 збираються складати абітурієнти, традиційно увійшли українська мова і література, математика, історія України та англійська мова.

Зазначимо, що пробне ЗНО із української мови і літератури відбудеться 16 березня. А ось 23 березня учасники пробного ЗНО зможуть скласти один тест на вибір: з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької чи французької мов.

У 2019 році ціна пробного ЗНО коливається від 132 до 138 гривень за одне тестування.

Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – це спеціальний іспит, який, зокрема, складають абітурієнти для вступу у вищі навчальні заклади.



Серед обов’язкових предметів, іспити з яких мають скласти випускники шкіл: українська мова і література, а також історія України або математика. Також вступники мають обрати ще один предмет із переліку: біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова або французька мова.



Щонайбільше, 4 тестування можна скласти у 2019 році. Результати ЗНО будуть зараховані випускникам як результати державної підсумкової атестації.