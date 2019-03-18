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      ЗНО-2019: стали відомі дати і перелік предметів

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      ЗНО 2019 - дати проведення і перелік предметів ЗНО у 2019 році
      Дата проведення ЗНО-2019 / Ілюстративне фото

      Зовнішнє незалежне оцінювання у 2019 році відбудеться з 21 травня по 18 липня. Його учасники зможуть скласти тести з чотирьох предметів.

      Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

      Загалом у межах ЗНО-2019 абітурієнти зможуть обрати з 11 предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. Вносити правки у реєстраційні документи вступники можуть до 25 березня включно.

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      Зазначимо, що для випускників шкіл результати ЗНО з трьох предметів будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації. Випускники в обов'язковому порядку повинні скласти українську мову і літературу, математику або історію України (на вибір учасника) і ще один предмет з переліку.

      Графік проведення ЗНО у 2019 році:

      Тестування з математики – 21 травня
      Тестування з української мови та літератури – 23 травня
      Іноземні мови( іспанська, німецька, французька) – 27 травня
      Тестування з англійської мови – 28 травня
      Тестування з фізики – 30 травня
      Тестування з історії України – 4 червня
      Тестування з біології – 6 червня
      Тестування з географії – 11 червня

      Варто зауважити, що у 2019 році ЗНО з української мови та літератури, а також математики або історії України (на вибір), складатимуть студенти закладів професійної, вищої освіти, які у 2019 завершать здобуття повної загальної середньої освіти. Таким учасникам результати тестування будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

      Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Комплекс організаційних процедур (передусім – тестування) спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти.

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      Теги: Новини України Освіта ЗНО
      Джерело: 24 канал
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