Прохідний бал і пільговий вступ: в МОН відповіли на найпоширеніші запитання абітурієнтів

Для вступу на бакалаврат у 2019 році можна подавати сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 років. Щоправда, це не стосується тестування з іноземних мов, – цього року при вступі прийматимуть лише сертифікати 2018 і 2019 років.

Максимальна кількість заяв, яку може подати абітурієнт для вступу на бюджетну форму навчання на бакалавраті – 7, а ось для контрактної форми навчання їх кількість необмежена. Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки Україні. Там вирішили відповісти на найпоширеніші запитання вступників.

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Так, питання розділені за двома блоками – для вступників на магістратуру (25 відповідей) та бакалаврат (39 відповідей). У них, зокрема, роз’яснюють форму подання заяв, мінімальні прохідні бали, хто може претендувати на пільговий вступ тощо.

До речі, цього року, щоб вступити на магістратуру за спеціальностями "Право", "Журналістика" і "Міжнародні відносини", абітурієнтам теж слід складати ЗНО.

Графік проведення ЗНО у 2019 році:

Тестування з математики – 21 травня

Тестування з української мови та літератури – 23 травня

Іноземні мови (іспанська, німецька, французька) – 27 травня

Тестування з англійської мови – 28 травня

Тестування з фізики – 30 травня

Тестування з історії України – 4 червня

Тестування з біології – 6 червня

Тестування з географії – 11 червня

Варто зауважити, що у 2019 році ЗНО з української мови та літератури, а також математики або історії України (на вибір), складатимуть студенти закладів професійної, вищої освіти, які у 2019 завершать здобуття повної загальної середньої освіти. Таким учасникам результати тестування будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

Що таке ЗНО?Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Комплекс організаційних процедур (передусім – тестування), спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти.