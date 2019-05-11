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      Проходной балл и льготное поступление: в МОН ответили на распространенные вопросы абитуриентов

      18 Читати новину українською
      Каким будет поступление в вузы в 2019 году
      Каким будет поступление в вузы в 2019 году / Студвей

      Для поступления на бакалавриат в 2019 году можно подавать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов. Правда, это не касается тестирования по иностранным языкам, – в этом году при поступлении будут принимать только сертификаты 2018 и 2019 годов.

      Максимальное количество заявлений, которые может подать абитуриент для поступления на бюджетную форму обучения на бакалавриате – 7, а вот для контрактной формы обучения их количество неограниченно. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины. Там решили ответить на самые распространенные вопросы абитуриентов.

      Читайте также: Важные изменения в процедуре ВНО: объяснение министра образования Гриневич

      Так, вопросы разделены по двум блоками – для поступающих на магистратуру (25 ответов) и бакалавриат (39 ответов). В них, в частности, разъясняют форму подачи заявлений, минимальные проходные баллы, кто может претендовать на льготное поступление и тому подобное.

      Кстати, в этом году, чтобы поступить на магистратуру по специальностям "Право", "Журналистика" и "Международные отношения", абитуриентам тоже нужно сдавать ВНО.

      График проведения ВНО в 2019 году:

      Тестирование по математике – 21 мая
      Тестирование по украинскому языку и литературе 23 мая
      Иностранные языки (испанский, немецкий, французский) – 27 мая
      Тестирование по английскому языку – 28 мая
      Тестирование по физике – 30 мая
      Тестирование по истории Украины – 4 июня
      Тестирование по биологии – 6 июня
      Тестирование по географии – 11 июня

      Стоит заметить, что в 2019 году ВНО по украинскому языку и литературе, а также математике или истории Украины (на выбор), будут сдавать студенты учреждений профессионального, высшего образования, которые в 2019 завершат получение полного общего среднего образования. Таким участникам результаты тестирования будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию за образовательный уровень полного общего среднего образования.

      Что такое ВНО?
      Внешнее независимое оценивание – экзамены для поступления в учреждения высшего образования в Украине. Комплекс организационных процедур (прежде всего – тестирование) направленный на определение уровня учебных достижений выпускников средних учебных заведений при их поступлении в учреждения высшего образования.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Студенты ВНА Образование
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