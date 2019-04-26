Важные изменения в процедуре ВНО: объяснение министра образования Гриневич

"Умное приспособление", а фактически облегчение ВНО для выпускников школ с обучением языками национальных меньшинств, которые не относятся к группе славянских языков. А также проведение обязательной итоговой аттестации в форме ВНО по украинскому языку и математике или истории на выбор. Об этих нововведениях в 2019 и реформе ВНО в 2021 году рассказала министр образования и науки Украины Гриневич.

О новациях госпожа Гриневич сообщила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

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Что изменится в ВНО уже в 2019 году

По ее словам, первая главная новация – это введение обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) в формате внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и по математике или истории на выбор. Эти два тестирования следует пройти обязательно, а еще можно выбрать два дополнительно.

ГИА будут сдавать все учащиеся школ (выпускники 2019 года, а также выпускники прошлых лет), профессионально-технических заведений, студенты колледжей.

Второй главной новацией является "разумное приспособление" процедуры перевода тестовых баллов по украинскому языку и литературе с учетом уровня владения украинским у выпускников школ с преподаванием на языках национальных меньшинств, которые не принадлежат к группе славянских языков.

Гриневич привела пример детей, обучающихся на венгерском или румынском языках, существенно отличающихся от славянских. Таким детям сложно овладевать украинским языком. К тому же, до недавнего времени у этих учеников было мало возможностей по изучению украинского, и это следует учитывать в ВНО.

Для них установлен адаптивный порог, ниже обычного. Это даст им возможность участвовать в конкурсных отборах в учреждения высшего образования,

– отметила министр образования и науки.



Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о реформе ВНО и ГНА

Какие изменения внедрят с 2021 года

С 2021 система ВНО претерпевает существенные изменения. В частности, будет больше обязательных предметов, а тестирования по украинскому языку и математике будут иметь два уровня сложности. Конечно, можно будет сдавать дополнительно и предметы за выбором.

Мы вводим с 2021 года двухуровневый экзамен по украинскому языку: это будет базовый уровень (украинский язык как государственный) и углубленное изучение (украинский язык и литература),

– сказала Гриневич.

Также обязательным будет ВНО по математике. И оно аналогично экзамену по языку будет двухуровневым: более легкий и сложный уровень будет выбирать поступающий, в зависимости от своих потребностей. По мнению министра, математика очень важна для развития ребенка, ее изучение следует углублять. Ведь именно математика развивает логическое и абстрактное мышление.

Третьим обязательным предметом будет история Украины или английский язык на выбор. Углубленное изучение английского, говорит Гритневич, является очень важным для человека, который хочет быть конкурентным в современном мире.

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Напомним, в 2019 году основная сессия ВНО состоится с 21 мая по 13 июня, тесты составят свыше 354 тысячи человек по 11 предметам.