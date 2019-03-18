ВНО-2019: стали известны даты и перечень предметов

В 2019 году ВНО состоится с 21 мая по 18 июля: участники будут сдавать тесты по 4 предметам

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Всего в рамках ВНО-2019 абитуриенты смогут выбрать из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Вносить правки в регистрационные документы абитуриенты могут до 25 марта включительно.

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График проведения ВНО в 2019 году:

Тестирование по математике – 21 мая

Тестирование по украинскому языку и литературе - 23 мая

Иностранные языки( испанский, немецкий, французский) – 27 мая

Тестирование по английскому языку – 28 мая

Тестирование по физике – 30 мая

Тестирование по истории Украины – 4 июня

Тестирование по биологии – 6 июня

Тестирование по географии – 11 июня

Стоит заметить, что в 2019 году ВНО по украинскому языку и литературе, а также математике или истории Украины (на выбор), будут сдавать студенты учреждений профессионального, высшего образования, которые в 2019 завершат получение полного общего среднего образования. Таким участникам результаты тестирования будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию за образовательный уровень полного общего среднего образования.

Что такое ВНО? Внешнее независимое оценивание – экзамены для поступления в учреждения высшего образования в Украине. Комплекс организационных процедур (прежде всего – тестирование) направлен на определение уровня учебных достижений выпускников средних учебных заведений при их поступлении в учреждения высшего образования.