Українські дев’ятикласники не складатимуть ЗНО у 2019 році

У 2019 році випускні іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть лише учні 11-х класів та студенти коледжів і технікумів. Натомість учні 9-х класів, як і в попередні роки, складатимуть іспити у письмовій формі – не ЗНО.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти України.

Як розповідала раніше очільниця Міносвіти Лілія Гриневич, запустити ЗНО у 9-му класі планують до старту старшої профільної школи – Нової української школи. За чинним календарем реформи це відбудеться приблизно після 2026-2027 навчального року.

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Щодо випускників 11-х класів, то їм результати ЗНО зарахують як оцінки за випускні іспити з таких предметів:

українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково);

математика або історія України (період ХХ-початок ХХІ століття) (на вибір випускника);

один з предметів, за якими складається ЗНО (на вибір випускника).

Учням 11-х класів, які оберуть іноземну мову, результат ЗНО зарахують залежно від рівня, на якому вони вивчали мову.

Студенти коледжів і технікумів складатимуть випускні іспити у формі ЗНО тільки 2-х предметів: української мови та на вибір математики або історії України.

Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Випускники шкіл обов’язково повинні скласти іспити з української мови і літератури, математики або історії України (на вибір учасника) і ще один предмет з переліку: біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. Результати тестування будуть зараховані їм як результати державної підсумкової атестації (випускних іспитів).

Що таке Нова українська школа? Реформа середнього шкільництва Міносвіти. Планується створити школу, де діти навчатимуться через діяльність, а головні увага буде спрямована на розвиток компетентностей, а не запам’ятовування фактів. У 2017-2018 навчальному році 100 шкіл тестували новий стандарт, з 2018-2019 – за ним почали навчатися усі перші класи.