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      Украинские девятиклассники не будут проходить ВНО в 2019 году

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      В Украине ученики 9-х классов не будут проходить ВНО в 2019 году
      В Украине ученики 9-х классов не будут проходить ВНО в 2019 году / Иллюстративное фото

      В 2019 году выпускные экзамены в форме внешнего независимого оценивания будут сдавать только ученики 11-х классов и студенты колледжей и техникумов. В то же время ученики 9-х классов, как и в предыдущие годы, будут сдавать экзамены в письменной форме – не ВНО.

      Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.

      Как рассказывала ранее руководительница Минобразования Лилия Гриневич, запустить ВНО в 9-м классе планируют до старта старшей профильной школы – Новой украинской школы. По действующему календарю реформы это произойдет примерно после 2026–2027 учебного года.

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      Что касается выпускников 11-х классов, то им результаты ВНО зачислят как оценки за выпускные экзамены по следующим предметам:

      украинский язык и литература (часть из украинского языка) (обязательно)

      математика или история Украины (период ХХ начало XXI века) (на выбор выпускника)

      один из предметов, по которым проводится ВНО (на выбор выпускника).

      Ученикам 11-х классов, которые выберут иностранный язык, результат ВНО зачислят в зависимости от уровня, на котором они изучали язык.

      Студенты колледжей и техникумов будут сдавать выпускные экзамены в форме ВНО только по 2-х предметам: украинскому языку и на выбор математику или историю Украины.

      Что такое ВНО?
      Внешнее независимое оценивание – экзамены для поступления в учреждения высшего образования в Украине. Выпускники школ обязательно должны сдать экзамены по украинскому языку и литературе, математике или истории Украины (на выбор участника) и еще один предмет из перечня: биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Результаты тестирования будут зачислены им в качестве результатов государственной итоговой аттестации (выпускных экзаменов).

      Что такое Новая украинская школа?
      Реформа среднего школьного Минобразования. Планируется создать школу, где дети будут учиться через деятельность, а главные внимание будет направлено на развитие компетенций, а не запоминание фактов. В 2017–2018 учебном году 100 школ тестировали новый стандарт, с 2018-2019 – по ним начали учиться все первые классы.

      Теги: Новости Украины ВНА Дети и несовершеннолетние Министерство образования и науки Украины Образование
      Источник: 24 канал
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