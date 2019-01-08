Пробное ВНО-2019: регистрация и цена

Регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание пройдет в Украине с 8 по 31 января. Тесты в рамках пробного ЗНО можно будет сдать в марте.

Где зарегистрироваться?

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно с 8 по 31 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

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Существует 9 таких региональных центров, каждый из которых имеет свои регионы обслуживания:

Винницкий – Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области

Днепропетровский – Днепропетровская, Запорожская области

Донецкий – Донецкая, Луганская области

Ивано-Франковский – Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская,

Тернопольская области

Киевский – г. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области

Львовский – Львовская, Ровенская, Волынская области

Одесский – Одесская, Кировоградская области

Харьковский – Харьковская, Полтавская, Сумская области

Херсонский – Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь.

Сколько это стоит?

Участие в пробном ВНО – это платная услуга. Стоимость прохождения пробного тестирования можно узнать на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Она колеблется от 132 до 138 гривен за одно тестирование.

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Когда состоится пробное ВНО?

16 марта состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе.

23 марта участники пробного ВНО смогут сдать один тест на выбор: по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Что такое ВНО?

Внешнее независимое оценивание – экзамены для поступления в учреждения высшего образования в Украине. Выпускники школ в обязательном порядке должны сдать украинский язык и литературу, математику или историю Украины (на выбор участника) и еще один предмет из списка: биологию, географию, физику, химию, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Результаты тестирования будут засчитаны как результаты государственной итоговой аттестации.