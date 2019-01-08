Пробное ВНО-2019: регистрация и цена
Регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание пройдет в Украине с 8 по 31 января. Тесты в рамках пробного ЗНО можно будет сдать в марте.
Где зарегистрироваться?
Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно с 8 по 31 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.
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Существует 9 таких региональных центров, каждый из которых имеет свои регионы обслуживания:
- Винницкий – Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области
- Днепропетровский – Днепропетровская, Запорожская области
- Донецкий – Донецкая, Луганская области
- Ивано-Франковский – Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская,
- Тернопольская области
- Киевский – г. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области
- Львовский – Львовская, Ровенская, Волынская области
- Одесский – Одесская, Кировоградская области
- Харьковский – Харьковская, Полтавская, Сумская области
- Херсонский – Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь.
Сколько это стоит?
Участие в пробном ВНО – это платная услуга. Стоимость прохождения пробного тестирования можно узнать на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Она колеблется от 132 до 138 гривен за одно тестирование.
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Когда состоится пробное ВНО?
16 марта состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе.
23 марта участники пробного ВНО смогут сдать один тест на выбор: по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.
Что такое ВНО?
Внешнее независимое оценивание – экзамены для поступления в учреждения высшего образования в Украине. Выпускники школ в обязательном порядке должны сдать украинский язык и литературу, математику или историю Украины (на выбор участника) и еще один предмет из списка: биологию, географию, физику, химию, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Результаты тестирования будут засчитаны как результаты государственной итоговой аттестации.