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      Пробное ВНО-2019: регистрация и цена

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      Пробное ВНО-2019
      Пробное ВНО-2019 / politeka.net

      Регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание пройдет в Украине с 8 по 31 января. Тесты в рамках пробного ЗНО можно будет сдать в марте.

      Где зарегистрироваться?

      Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно с 8 по 31 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

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      Существует 9 таких региональных центров, каждый из которых имеет свои регионы обслуживания:

      • Винницкий – Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области
      • Днепропетровский – Днепропетровская, Запорожская области
      • Донецкий – Донецкая, Луганская области
      • Ивано-Франковский – Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская,
      • Тернопольская области
      • Киевский – г. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области
      • Львовский – Львовская, Ровенская, Волынская области
      • Одесский – Одесская, Кировоградская области
      • Харьковский – Харьковская, Полтавская, Сумская области
      • Херсонский – Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь.

      Сколько это стоит?

      Участие в пробном ВНО – это платная услуга. Стоимость прохождения пробного тестирования можно узнать на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Она колеблется от 132 до 138 гривен за одно тестирование.

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      Когда состоится пробное ВНО?

      16 марта состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе.

      23 марта участники пробного ВНО смогут сдать один тест на выбор: по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

      Что такое ВНО?
      Внешнее независимое оценивание – экзамены для поступления в учреждения высшего образования в Украине. Выпускники школ в обязательном порядке должны сдать украинский язык и литературу, математику или историю Украины (на выбор участника) и еще один предмет из списка: биологию, географию, физику, химию, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Результаты тестирования будут засчитаны как результаты государственной итоговой аттестации.

      Теги: Новости Украины ВНА Образование
      Источник: 24 канал
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