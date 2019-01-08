Пробне ЗНО-2019: реєстрація і ціна

Реєстрація на пробне Зовнішнє незалежне оцінювання триватиме в Україні з 8 по 31 січня. Тести в рамках пробного ЗНО можна буде скласти у березні.

Де зареєструватися?

Зареєструватися для участі у пробному ЗНО можна з 8 по 31 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

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Існує 9 таких регіональних центрів, кожен з яких має свої регіони обслуговування:

Вінницький – Вінницька, Житомирська, Хмельницька області

Дніпропетровський – Дніпропетровська, Запорізька області

Донецький – Донецька, Луганська області

Івано-Франківський – Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська області

Київський – м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області

Львівський – Львівська, Рівненська, Волинська області

Одеський – Одеська, Кіровоградська області

Харківський – Харківська, Полтавська, Сумська області

Херсонський – Херсонська, Миколаївська області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь.

Скільки це коштує?

Участь у пробному ЗНО – це платна послуга. Вартість проходження пробного тестування можна дізнатися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Вона коливається від 132 до 138 гривень за одне тестування.

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Коли відбудеться пробне ЗНО?

16 березня відбудеться пробне тестування з української мови і літератури.

23 березня учасники пробного ЗНО зможуть скласти один тест на вибір: з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Випускники шкіл в обов'язковому порядку повинні скласти українську мову і літературу, математику або історію України (на вибір учасника) і ще один предмет з переліку: біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. Результати тестування будуть зараховані їм як результати державної підсумкової атестації.