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      Пробне ЗНО-2019: реєстрація і ціна

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      Пробне ЗНО-2019
      Пробне ЗНО-2019 / politeka.net

      Реєстрація на пробне Зовнішнє незалежне оцінювання триватиме в Україні з 8 по 31 січня. Тести в рамках пробного ЗНО можна буде скласти у березні.

      Де зареєструватися?

      Зареєструватися для участі у пробному ЗНО можна з 8 по 31 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

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      Існує 9 таких регіональних центрів, кожен з яких має свої регіони обслуговування:

      • Вінницький – Вінницька, Житомирська, Хмельницька області
      • Дніпропетровський – Дніпропетровська, Запорізька області
      • Донецький – Донецька, Луганська області
      • Івано-Франківський – Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська області
      • Київський – м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області
      • Львівський – Львівська, Рівненська, Волинська області
      • Одеський – Одеська, Кіровоградська області
      • Харківський – Харківська, Полтавська, Сумська області
      • Херсонський – Херсонська, Миколаївська області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь.

      Скільки це коштує?

      Участь у пробному ЗНО – це платна послуга. Вартість проходження пробного тестування можна дізнатися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Вона коливається від 132 до 138 гривень за одне тестування.

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      Коли відбудеться пробне ЗНО?

      16 березня відбудеться пробне тестування з української мови і літератури.

      23 березня учасники пробного ЗНО зможуть скласти один тест на вибір: з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

      Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Випускники шкіл в обов'язковому порядку повинні скласти українську мову і літературу, математику або історію України (на вибір учасника) і ще один предмет з переліку: біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. Результати тестування будуть зараховані їм як результати державної підсумкової атестації.

      Теги: Новини України Освіта ЗНО
      Джерело: 24 канал
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