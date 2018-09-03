Обучение по-новому: чем отличается новая украинская школа от частной

Почти полмиллиона первоклассников в этом году сели за парты. Сегодня первый звонок официально прозвенел уже во всех школах Украины. В государственных заведениях с этого года начнутся изменения – с одноместными партами, без красных ручек и без оценок в первом классе. Но набирает обороты и частное школьное образование.

У шестилетнего Марка первый день в частной школе. Государственное учреждение родители решили не идти из-за горького опыта. Думать, а не зубрить и давать детям свободу – это одни из принципов этой частной школы.

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"С первого класса дети уже работают над проектами. Они очень глубоко изучают английский язык с нейтив спикером", – сообщила мама Марка Юлия Трибушная.



В частной школе нет традиционной линейки

Вместо линейки ученики собираются на квест в домике. По легенде, двери школы закрылись. Пока продолжается квест – на кухне уже ожидает сладкий подарок для команды. Когда дети найдут ключ от школы, получат вознаграждение за хорошую работу в команде.

Многое взято из финского образования. Мы можем соединить естествознание и математику. Дети у нас не считают какие-то конкретные предметы – яблочки или ежики. Они получают на уроке задачу: как просчитать бюджет для содержания домашней зверушки,

– подчеркнула руководительница частной школы Юлия Чумак.

Оценивание – стобальное. Оценки будут видеть только родители. И только с их разрешения ученики могут узнать собственные баллы. В первом классе будут обучаться 4 учащихся. А максимальное количество детей в классе – 14. Частных школ в Украине чуть больше 1%.



В частной школе оценки будут видеть только родители

"Это конечно очень мало. Например, даже в Германии, где считается очень хорошим государственное образование, и они подчеркивают, что у них мало частных школ, но это больше 10%. Частные школы в некоторой степени решают вопрос дефицита мест в Киеве в государственных школах", – заявила советник министра образования и науки Иванна Коберник.

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Однако и государственные школы в этом году очень изменятся. В киевской 48 гимназии, звенел звонок 1 сентября, в субботу. Семилетняя Соломия умеет читать, хотя в этом году детей в школы набирали без конкурсов. Мама девочки рассказывает: специально ждали год, чтобы отдать дочку уже в Новую украинскую школу.

Мы не хотели, чтобы ребенок сидел в классе на уроке, отсиживал там 5 уроков, чтобы больше двигался. Девиз обучения: учимся играя,

– резюмировала мама Соломии Екатерина Полякова.

Без красных ручек и оценок, но с конструкторами и зоной для отдыха – вот так будут учиться первоклассники в государственных школах.

"Главная цель реформы новой украинской школы – это чтобы школа помогла ребенку раскрыть его лучшие качества, проявить свои сильные стороны, развить их, соответственно далее научить ребенка мыслить и учиться", – Иванна Коберник.