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Детей в вышиванках все больше: как отметили Первый звонок на Донбассе

59 Читати новину українською
1 сентября в Верхнеторецком на Донетчине
1 сентября в Верхнеторецком на Донетчине / 24 канал

В понедельник, 3 сентября, официально стартовал учебный год. Первый звонок прозвенел и в прифронтовых городках несмотря на то, что совсем рядом война.

По плохой традиции учебный год на Донбассе начался под обстрелы пророссийских боевиков, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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За минувшие сутки было зафиксировано 16 обстрелов. Днем традиционно немного тише, однако полной тишины враг не придерживается.

Однако на прифронтовых территориях учебный год таки стартовал. По словам военного корреспондента, что радует глаз – то что с каждым годом детей в вышиванках становится все больше и больше, а сами линейки происходят под гимн Украины.

Отметим, что последние несколько лет на Донбассе школы активно восстанавливают – и те, что были повреждены из-за обстрелов, и старые здания. Также завозят учебные материалы. По словам самих учителей, к учебному году они готовы.

Видео празднования Первого звонка в прифронтовых районах Донецкой области

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Образование
Источник: 24 канал
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