Порошенко поздравил всех с началом нового учебного года

Президент Украины Петр Порошенко выразил поздравления по поводу начала нового учебного года, отметив, что 3 сентября более 16 тысяч школ открыли двери перед почти четырьмя миллионами учеников. Также он принял участие в торжествах по случаю начала нового учебного года в лицее "Научная смена".

Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте также: Порошенко встретился с Волкером: известно, какие темы обсудили стороны

Президент пожелал всем мира и отметил, что он твердо убежден в том, что поддержка всего мира поможет Украине обрести мир.

Искренне поздравляю всех с началом нового учебного года. И прежде всего желаю нам всем мира. Твердо убежден, что мир мы завоюем, ведь весь мир с нами,

– говорится в сообщении.

Порошенко добавил, что 450 тысяч первоклассников пришли в школы где будут учиться по новой программе в течение 12 лет.

Щиро вітаю усіх з початком нового навчального року. І насамперед бажаю нам усім миру. Твердо переконаний, що мир ми завоюємо, адже весь світ – з нами. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 вересня 2018 р.

Президент Петр Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю начала нового учебного года в лицее "Научная смена" в Киеве.

"Убежден, что сегодняшние школьники точно буду жить в Европейском союзе. И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС. Мы возвращаем Украину в Европу – наш общий дом", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что затраты на образование – это не расходы бюджета, это инвестиция в будущее государства.



Президент принял участие в дискуссии по самоуправлению лицея