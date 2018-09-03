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Порошенко поздравил всех с началом нового учебного года

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко выразил поздравления по поводу начала нового учебного года, отметив, что 3 сентября более 16 тысяч школ открыли двери перед почти четырьмя миллионами учеников. Также он принял участие в торжествах по случаю начала нового учебного года в лицее "Научная смена".

Об этом он написал в своем Twitter.

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Президент пожелал всем мира и отметил, что он твердо убежден в том, что поддержка всего мира поможет Украине обрести мир.

Искренне поздравляю всех с началом нового учебного года. И прежде всего желаю нам всем мира. Твердо убежден, что мир мы завоюем, ведь весь мир с нами,
– говорится в сообщении.

Порошенко добавил, что 450 тысяч первоклассников пришли в школы где будут учиться по новой программе в течение 12 лет.

Президент Петр Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю начала нового учебного года в лицее "Научная смена" в Киеве.

"Убежден, что сегодняшние школьники точно буду жить в Европейском союзе. И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС. Мы возвращаем Украину в Европу – наш общий дом", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что затраты на образование – это не расходы бюджета, это инвестиция в будущее государства.

Порошенко,
Президент принял участие в дискуссии по самоуправлению лицея

Теги: Образование Новости Украины Петр Порошенко Новости политики
Источник: 24 Канал
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