Порошенко встретился с Волкером: известно, какие темы обсудили стороны

1 сентября Президент Петр Порошенко встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Вашингтоне. Они обсудили вопросы решения конфликта на Донбассе и усиления обороноспособности ВСУ.

Об этом сообщил глава государства в своем Facebook.

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Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников,

– сказал Порошенко.

Кроме того, глава государства поблагодарил США за продолжение санкционной политики против России из-за ее агрессии в Украине и мире.

Волкер и Порошенко обменялись мнениями по усилению обороноспособности украинской армии и обсудили вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы.

Напомним, 1 сентября Петр Порошенко в Вашингтоне провел встречу с делегацией Конгресса США и обсудил вопросы усиления санкций против России и угрозы для энергетической безопасности Европы через реализацию проекта "Северный поток-2".