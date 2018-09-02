14:52
2 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 15°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Порошенко встретился с Волкером: известно, какие темы обсудили стороны

260 Читати новину українською
Порошенко встретился с Волкером в Вашингтоне
Порошенко встретился с Волкером в Вашингтоне / www.president.gov.ua

1 сентября Президент Петр Порошенко встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Вашингтоне. Они обсудили вопросы решения конфликта на Донбассе и усиления обороноспособности ВСУ.

Об этом сообщил глава государства в своем Facebook.

Читайте также: Укрепление украинского флота и ПВО: Волкер сделал важное заявление о намерениях США

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников,
– сказал Порошенко.

Кроме того, глава государства поблагодарил США за продолжение санкционной политики против России из-за ее агрессии в Украине и мире.

Волкер и Порошенко обменялись мнениями по усилению обороноспособности украинской армии и обсудили вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы.

Напомним, 1 сентября Петр Порошенко в Вашингтоне провел встречу с делегацией Конгресса США и обсудил вопросы усиления санкций против России и угрозы для энергетической безопасности Европы через реализацию проекта "Северный поток-2".

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Санкции Новости США Курт Волкер Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сегодня, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Главные новости 1 сентября: Начало собора в Стамбуле и убийство мужчины в Киеве
сегодня, 09:23 Главные новости 1 сентября: Начало собора в Стамбуле и убийство мужчины в Киеве
В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
сегодня, 08:21 В прошлом у луганчан было будущее, а сейчас – нет
Ольга Черненко
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
1 сентября, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
1 сентября, 19:01 Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
Ілля Кенігштейн
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Жестоким убийцам Оксаны Макар сократили срок заключения
 3 мая 2017 , 17:00
В Египте недалеко от аэропорта прогремел взрыв
 13 июля , 02:25
Российский рэпер жестко ответил Зозуле
 9 ноября 2016 , 13:01
Относительно украинских игроков, которые играют в России, нужно выработать правило, – экс-игрок Динамо
 18 ноября 2017 , 14:28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук