Укрепление украинского флота и ПВО: Волкер сделал важное заявление о намерениях США

Вашингтон готов обсуждать дальнейшую поставку оружия в Украину, чтобы укрепить военно-морской флот и противовоздушную оборону.

Об этом сказал газете The Guardian спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Читайте также: Переговоры "на грани смерти": дипломат о встрече Волкера и Суркова

"Они теряют солдат еженедельно, защищая собственную страну. И в этом контексте для Украины естественно укреплять свои военные силы, заниматься самообороной и естественно искать помощи. И естественно, что другие страны должны им помогать", – сказал он.

Он также высказал предположение, что помощь может касаться флота.

Мы можем поговорить с Украиной, как мы сделали бы и с любой другой страной, о том, что ей нужно (для укрепления армии – 24). Я думаю, что речь может идти о военно-морской флоте... Я думаю, что нам надо будет рассмотреть и вопросы противовоздушной обороны,

– добавил он.

Он также подчеркнул, что между Россией и США все еще существует значительное расхождение в позиции по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.