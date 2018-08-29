Переговоры "на грани смерти": дипломат о встрече Волкера и Суркова

Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко критически оценил переговоры спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова относительно миротворцев на Донбассе.

Об этом Ельченко заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует "Громадьске".

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Он напомнил о переговорах в так называемом "нормандском формате", где нет представителей США.

Все, что происходит, должно начаться в пределах решений Нормандской группы. Мы договорились с Францией и Германией, что мы с любым решением выходим совместно. Не могут быть разные предложения от нас и, скажем, США. Но единства и прогресса там нет,

– подчеркнул Ельченко, отвечая на вопрос о миротворцах на Донбассе.

Отдельно украинский дипломат упомянул о переговорах по этому вопросу между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником Путина Владиславом Сурковым.

"Прогресс по этому вопросу (вопрос относительно миротворцев, – ред.) также зависит от трека Сурков – Волкер, который выдается "на грани смерти". Они с января не собирались, решения не принимались", – констатировал Владимир Ельченко.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украиной Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут новую встречу в недалеком будущем.

Волкер и Сурков встречались четыре раза: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября 2017 года – в Белграде и 26 января 2018 года – в Дубае.