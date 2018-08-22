Почему США не нужна встреча Волкера и Суркова: мнение политика

Встреча в формате Волкер-Сурков сегодня больше нужна россиянам, чем американцам. В России сейчас паника, потому что в Москве не ожидали введения США новых санкций за покушение на экс-российского разведчика Скрипаля.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По словам эксперта, за новые санкции, в частности, пострадает российская авиакомпания "Аэрофлот", которая де-факто принадлежит олигархам Абрамовичу и Лебедеву. Это будет существенный экономический и имиджевый удар по России и ближайших друзьях Путина. Поэтому Москва готова искать какие-то встречи с американскими чиновниками.

В то же время, отмечает Давидюк, переговорный формат Волкер-Сурков изначально создавался для обсуждения вопроса Украины. Поэтому сложно говорить, что они обсуждают другие вопросы.

Россия в переговорах Волкер-Сурков тянет время. До сих пор не было ни одного шага со стороны РФ, если бы мы увидели готовность Москвы идти на определенное решение проблемы. Кремль искусственно создает конфликты, чтобы потом их продавать и заработать на этом. Сурков может предложить Волкеру ослабить блокаду Украины в Азовском море в обмен на смягчение американских санкций,

– говорит Николай Давидюк.

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При этом политолог отметил: Россия не хочет ничего делать и сдавать позиции по Украине. РФ ежедневно убивает украинских военных, держит в заложниках мирных жителей, а сегодня, когда России сильно припекло, она ищет точки соприкосновения с США.

"Россия думала, что безнаказанно будет делать все, что хочет, а оказалось, что надо отвечать. Поэтому приемлемым является диалог об уступках России по принципу: или-или. То есть либо в Сирии, или в Украине. Нельзя размениваться принципами, людьми, стратегическими партнерами. Особенно такими, как Украина, которая отстояла свою преданность демократии и борется против агрессора на своей территории", – подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут новую встречу в недалеком будущем.



Как известно, Волкер и Сурков встречались четыре раза: 21 августа 2017 года в Минске. 7 октября и 13 ноября 2017 года – в Белграде. 26 января 2018 года в Дубае.



21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, 22 августа США ввели новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.