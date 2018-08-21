В США назвали впечатляющее количество санкций, которые действуют против России

В Соединенных Штатах Америки сейчас действует более, чем 4 тысячи различных санкций, введенных против Российской Федерации из-за ее агрессивной политики.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл, передает ТСН.

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Санкции – это инструмент стратегической войны. В настоящее время в США действуют 4090 санкций против Российской Федерации. Таким образом мы должны связывать роль санкций с четкой стратегией. Роль Конгресса должна быть очень конкретной относительно того, какие изменения поведения мы ожидаем в обмен на санкции,

– подчеркнул Митчелл.

Дипломат также добавил, что режим санкций в отношении России будет продолжен, пока она не изменит свой внешнеполитический курс.

Американский чиновник подчеркнул, что возможность для диалога между странами остается открытой.

"Даже применяя беспрецедентные карательные меры в связи с российской агрессией, мы ясно даем понять, что двери для диалога открыты, если Путин решит сделать шаги, вызывающие доверие, в направлении конструктивного пути. Однако сделать следующий шаг нужно России, а не Америке. Наша политика остается неизменной: последовательное навязывание расходов России, пока она не изменит курс", – подчеркнул Митчелл.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.



В Кремле их назвали экономической войной против Москвы. Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета экспорта стратегически важных технологий безопасности и товаров в Россию.