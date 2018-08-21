У США назвали вражаючу кількість санкцій, якій діють проти Росії

У Сполучених Штатах Америки наразі діє більш, ніж 4 тисячі різних санкцій, введених проти Російської Федерації, через її агресивну політику.

Про це заявив заступник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл, передає ТСН.

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Санкції – це інструмент стратегічної війни. У цей час у США діють 4090 санкцій проти Російської Федерації. Таким чином ми повинні пов'язувати роль санкцій з чіткою стратегією. Роль Конгресу має бути дуже конкретною щодо того, яких змін поведінки ми очікуємо в обмін на санкції,

– наголосив Мітчелл.

Дипломат також додав, що режим санкцій щодо Росії буде продовжено, поки вона не змінить свій зовнішньополітичний курс.

Американський чиновник підкреслив, що можливість для діалогу між країнами залишається відкритою.

"Навіть застосовуючи безпрецедентні каральні заходи у зв'язку з російською агресією, ми ясно даємо зрозуміти, що двері для діалогу є відкритими, якщо Путін вирішить зробити кроки, що викликають довіру, в напрямку конструктивного шляху. Проте зробити наступний крок потрібно Росії, а не Америці. Наша політика залишається незмінною: послідовне нав'язування витрат Росії, поки вона не змінить курс", – наголосив Мітчелл.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.



У Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.