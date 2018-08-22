Чому США не потрібна зустріч Волкера і Суркова: думка політика

Зустріч у форматі Волкер-Сурков сьогодні більше потрібна росіянам, ніж американцям. В Росії зараз паніка, тому що в Москві не очікували введення США нових санкцій через замах на екс-російського розвідника Скрипаля.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії

За словами експерта, через нові санкції, зокрема, постраждає російська авіакомпанія "Аерофлот", яка де-факто належить олігархам Абрамовичу і Лєбєдєву. Це буде суттєвий економічний і іміджевий удар по Росії і найближчих друзях Путіна. Тому Москва готова шукати якісь зустрічі з американськими посадовцями.

Водночас, зауважує Давидюк, переговорний формат Волкер-Сурков з самого початку створювався для обговорення питання України. Тому складно казати, що вони обговорюють інші питання.

Росія в переговорах Волкер-Сурков тягне час. Досі не було жодного кроку з боку РФ, коли б ми побачили готовність Москви йти на певне вирішення проблеми. Кремль штучно створює конфлікти, щоб потім їх продавати і заробити на цьому. Сурков може запропонувати Волкеру послабити блокаду України в Азовському морі в обмін на пом’якшення американських санкцій,

– говорить Микола Давидюк.

Читайте також: У США назвали вражаючу кількість санкцій, які діють проти Росії

При цьому політолог наголосив: Росія не хоче нічого робити і здавати позиції по Україні. РФ щодня вбиває українських військових, тримає в заручниках мирних жителів, а сьогодні, коли Росії сильно припекло, вона шукає точки дотику з США.

"Росія думала, що безкарно робитиме все, що хоче, а виявилося, що треба відповідати. Тому не прийнятним є діалог про поступки Росії за принципом: або-або. Тобто або в Сирії, або в Україні. Не можна розмінюватися принципами, людьми, стратегічними партнерами. Особливо такими, як Україна, яка відстояла свою відданість демократії і бореться проти агресора на своїй території", – наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спецпредставник Державного департаменту США з питань Україною Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков проведуть нову зустріч в недалекому майбутньому.



Як відомо, Волкер і Сурков зустрічалися чотири рази: 21 серпня 2017 року в Мінську. 7 жовтня і 13 листопада 2017 року - в Белграді. 26 січня 2018 року в Дубаї.



21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, 22 серпня США запровадили нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.