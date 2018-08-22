21:02
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, сьогодні
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому США не потрібна зустріч Волкера і Суркова: думка політика

485 Читать новость на русском
Чому Росія зацікавлена в зустрічі з американцями?
Чому Росія зацікавлена в зустрічі з американцями? / Фото з відкритих джерел

Зустріч у форматі Волкер-Сурков сьогодні більше потрібна росіянам, ніж американцям. В Росії зараз паніка, тому що в Москві не очікували введення США нових санкцій через замах на екс-російського розвідника Скрипаля.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії

За словами експерта, через нові санкції, зокрема, постраждає російська авіакомпанія "Аерофлот", яка де-факто належить олігархам Абрамовичу і Лєбєдєву. Це буде суттєвий економічний і іміджевий удар по Росії і найближчих друзях Путіна. Тому Москва готова шукати якісь зустрічі з американськими посадовцями.

Водночас, зауважує Давидюк, переговорний формат Волкер-Сурков з самого початку створювався для обговорення питання України. Тому складно казати, що вони обговорюють інші питання.

Росія в переговорах Волкер-Сурков тягне час. Досі не було жодного кроку з боку РФ, коли б ми побачили готовність Москви йти на певне вирішення проблеми. Кремль штучно створює конфлікти, щоб потім їх продавати і заробити на цьому. Сурков може запропонувати Волкеру послабити блокаду України в Азовському морі в обмін на пом’якшення американських санкцій,
– говорить Микола Давидюк.

Читайте також: У США назвали вражаючу кількість санкцій, які діють проти Росії

При цьому політолог наголосив: Росія не хоче нічого робити і здавати позиції по Україні. РФ щодня вбиває українських військових, тримає в заручниках мирних жителів, а сьогодні, коли Росії сильно припекло, вона шукає точки дотику з США.

"Росія думала, що безкарно робитиме все, що хоче, а виявилося, що треба відповідати. Тому не прийнятним є діалог про поступки Росії за принципом: або-або. Тобто або в Сирії, або в Україні. Не можна розмінюватися принципами, людьми, стратегічними партнерами. Особливо такими, як Україна, яка відстояла свою відданість демократії і бореться проти агресора на своїй території", – наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спецпредставник Державного департаменту США з питань Україною Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков проведуть нову зустріч в недалекому майбутньому.

Як відомо, Волкер і Сурков зустрічалися чотири рази: 21 серпня 2017 року в Мінську. 7 жовтня і 13 листопада 2017 року - в Белграді. 26 січня 2018 року в Дубаї.

21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, 22 серпня США запровадили нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Війна на Донбасі Санкції Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?
сьогодні, 21:00 Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?
Борис Немировський
ТОП-3 корисних ґаджети для школярів
сьогодні, 19:31 ТОП-3 корисних ґаджети для школярів
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Подорожі Україною: неймовірні місця Луганщини, про які Ви не знали
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неймовірні місця Луганщини, про які Ви не знали
Андрій Шляхтін
США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
сьогодні, 17:02 США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
Блог Соцмережі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Прогноз погоди на 8 лютого: циклон з мокрим снігом і дощами суне в Україну
8 лютого , 09:43
Як культовий англійський футболіст популяризує алкоголь
 4 травня 2017 , 20:15
Топ-20 фото вболівальників 11-го дня ЧС-2018: спокусливі колумбійки vs гарячі польки, сльози Панами та англійський дух
 25 червня , 13:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук