Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії

Конгрес США підготував новий законопроект посилення санкцій щодо російських олігархів у зв’язку з можливим втручанням Кремля в осінні парламентські вибори. Це запобіжний метод, щоб стримати Росію.

Які заходи для протистояння російській агресії застосували США протягом кількох років – в матеріалі 24 каналу.

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Санкції через анексію Криму і війну в Україні



Перші санкції проти Росії ввели за окупацію Криму і частини Донбасу

В 2014 році після анексії Росією Криму країни Заходу – США і ЄС – одразу ввели антиросійські санкції, які пізніше були посилені через окупацію РФ частини Донецької і Луганської областей.

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Вислання дипломатів у зв’язку з втручанням у вибори президента США



США розпочали проти Росії дипломатичну війну

Наприкінці 2016 року тоді ще чинний президент США Барак Обама, отримавши дані розвідки про втручання Росії у вибори нового глави Білого дому, вислав з країни 35 російських дипломатів, а також оголосив про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів. За даними американських спецслужб, за атаками на сервери Демократичної партії стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії.

Росія не стала відповідати дзеркально, лише закрила в Москві англо-американську школу, де вчаться діти дипломатів. В Кремлі сподівалися, що зможуть налагодити стосунки з Дональдом Трампом, якому Кремль і підігрував під час президентської кампанії. Хоча факт змови не доведений.

Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера



США розслідують причетність Кремля до втручання у вибори президента США

У 2017 році в США розпочалося розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року спецпрокурором Робертом Мюллером, а також для з’ясування, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

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Протягом року спецпрокурор притягнув до суду 19 осіб і три російські компанії. До відповідальності був притягнутий екс-керівник штабу Трампа – політтехнолог Пол Манафорт, якому світить довічне ув’язнення за ухиляння від податків, зокрема, і через отримані ним гонорари – 60 мільйонів доларів від Януковича і його близького оточення.

Санкції за втручання у вибори



Під санкції США потрапила низка російських олігархів і відомих компаній

У квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм, підозрюваних у причетності до втручання у вибори президента США. У переліку – олігархи, наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.

Енергетична безпека



США – проти "Північного потоку-2" – і хочуть карати за це і європейські компанії

Щоб запобігти агресивним діям Москви, сенатори-республіканці представили закон "Про співпрацю у сфері енергетичної безпеки", мета якого – ввести санкції проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" – спільного російсько-європейського проекту, де головну роль відіграє Німеччина. У США вважають, що його будівництво – загроза енергетичній безпеці Європи на користь агресивним діям Росії, що розхитує Захід.

Примітно, що "Північний потік-2" – пряма загроза Україні, яка втратить транзитні можливості власної ГТС. Однак керівництво України, по суті, крім заяв, не змогло нічого вдіяти, щоб довести ЄС всю небезпеку запуску газопроводу.

Санкції через отруєння екс-розвідника Росії



США услід за Великобританією вводять санкції через отруєння Скрипалів

Речниця Державного департаменту США Гізер Науерт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня. Причина – "використання урядом Росії хімічної або біологічної зброї проти власних громадян".

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія. Поліція Великобританії вважає, що замах на Скрипаля та його доньку організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.

Санкції щодо втручання у вибори до Конгресу



Санкції – додатковий метод тиску, вони вже призвели до падіння економіки РФ

У Конгресі вирішили не чекати, коли Росія знову почне хакерські атаки, і розробили нові санкції "Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля 2018" (DASKAA), які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.

За словами політолога Сергія Постоловського, втручатиметься чи ні Росія у вибори, санкції, вочевидь, введуть. А парламентські вибори – лише офіційна причина. Хоча, на його думку, довести безпосередню причетність Кремля і адміністрації Путіна складно.

Експерт Василь Мокан зауважує – для Трампа дуже принципово показати, що США протидіють зовнішньому втручанню у виборчий процес. В цьому контексті він зацікавлений у посиленні антиросійських санкцій.

Трамп більше всіх зацікавлений у прозорості парламентських виборів, що відбудуться восени. Трампу посилення санкцій проти Росії потрібно не тільки для того, щоб забезпечити кращий результат для Республіканської партії, а й для того, щоб не повторилася ситуація з президентськими виборами. І історія розслідування втручання РФ у вибори не отримала ще більший резонанс і продовження,

– вважає Мокан.

При цьому фахівці наголошують: хоча Путін через санкції проти олігархів не піде на поступки США, він продовжить шукати шляхи для їхнього пом’якшення. Санкції болісні для російської економіки, Путін змушений підняти ПДВ з 18 до 20% і оголосив про підняття пенсійного віку. А економісти стверджують, що запас міцності російської економіки вичерпується.

Хоча, переконані політологи, актуалізація Путіним питання зняття санкцій не матиме позитивного результату. Навпаки, зазначає Мокан, США показують жорсткість у відношенні до Росії.

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