Последовательно и жестко: как США бьют по России

Конгресс США подготовил новый законопроект ужесточение санкций в отношении российских олигархов в связи с возможным вмешательством Кремля в осенние парламентские выборы. Это предохранительный метод, чтобы сдержать Россию.

Какие меры для противостояния российской агрессии применили США в течение нескольких лет – в материале 24 канала.

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Санкции из-за аннексии Крыма и войны в Украине



Первые санкции против России ввели за оккупацию Крыма и части Донбасса



В 2014 году после аннексии Россией Крыма страны Запада – США и ЕС – сразу ввели антироссийские санкции, которые позже были усилены из-за оккупации РФ части Донецкой и Луганской областей.

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Высылка дипломатов в связи с вмешательством в выборы президента США



США начали против России дипломатическую войну



В конце 2016 года тогда еще действующий президент США Барак Обама, получив разведданные о вмешательстве России в выборы нового главы Белого дома, выслал из страны 35 российских дипломатов, а также объявил о введении новых санкций против России из-за хакерских атак во время президентских выборов. По данным американских спецслужб, за атаками на серверы Демократической партии стояло Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России.



Россия не стала отвечать зеркально, только закрыла в Москве англо-американскую школу, где учатся дети дипломатов. В Кремле надеялись, что смогут наладить отношения с Дональдом Трампом, которому Кремль и подыгрывал во время президентской кампании. Хотя факт сговора не доказан.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера



США расследуют причастность Кремля к вмешательству в выборы президента США



В 2017 году в США началось расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года спецпрокурором Робертом Мюллером, а также для выяснения, был ли сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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В течение года спецпрокурор привлек к суду 19 человек и три российские компании. К ответственности был привлечен экс-руководитель штаба Трампа – политтехнолог Пол Манафорт, которому светит пожизненное заключение за уклонение от налогов, в том числе и из-за полученных им гонораров – 60 миллионов долларов от Януковича и его близкого окружения.

Санкции за вмешательство в выборы



Под санкции США попал ряд российских олигархов и известных компаний



В апреле 2018 года Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм, подозреваемых в причастности к вмешательству в выборы президента США. В списке – олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 млрд долларов.

Энергетическая безопасность



США – против "Северного потока-2" – и хотят наказывать за это и европейские компании



Чтобы предотвратить агрессивные действия Москвы, сенаторы-республиканцы представили закон "О сотрудничестве в сфере энергетической безопасности", цель которого – ввести санкции против строительства газопровода "Северный поток-2" – совместного российско-европейского проекта, где главную роль играет Германия. В США считают, что его строительство – угроза энергетической безопасности Европы в пользу агрессивным действиям России, которая расшатывает Запад.



Примечательно, что "Северный поток-2" – прямая угроза Украине, которая потеряет транзитные возможности собственной ГТС. Однако руководство Украины, по сути, кроме заявлений, не смогло ничего сделать, чтобы доказать ЕС всю опасность запуска газопровода.

Санкции из-за отравления экс-разведчика России



США вслед за Великобританией вводят санкции из-за отравления Скрипалей



Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа. Причина – "использование правительством России химического или биологического оружия против собственных граждан".



Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипач и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия. Полиция Великобритании считает, что покушение на Скрипача и его дочь организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию, а другая осуществила отравление.

Санкции в отношении вмешательства в выборы в Конгресс



Санкции – дополнительный метод давления, они уже привели к падению экономики РФ



В Конгрессе решили не ждать, когда Россия снова начнет хакерские атаки, и разработали новые санкции "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" (DASKAA), которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.



По словам политолога Сергея Постоловского, будет ли вмешиваться или нет Россия в выборы, санкции, очевидно, введут. А парламентские выборы – лишь официальная причина. Хотя, по его мнению, доказать непосредственную причастность Кремля и администрации Путина сложно.



Эксперт Василий Мокан замечает – для Трампа очень важно показать, что США противодействуют внешнему вмешательству в избирательный процесс. В этом контексте он заинтересован в усилении антироссийских санкций.

Трамп больше всех заинтересован в прозрачности парламентских выборов, которые состоятся осенью. Трампу усиление санкций против России нужно не только для того, чтобы обеспечить лучший результат для Республиканской партии, но и для того, чтобы не повторилась ситуация с президентскими выборами. И история расследования вмешательства РФ в выборах не получила еще больший резонанс и продолжение,

– считает Мокан.

При этом специалисты отмечают: хотя Путин из-за санкций против олигархов не пойдет на уступки США, он продолжит искать пути для их смягчения. Санкции болезненны для российской экономики, Путин вынужден поднять НДС с 18 до 20% и объявил о повышении пенсионного возраста. А экономисты утверждают, что запас прочности российской экономики исчерпывается.



Хотя, убеждены политологи, актуализация Путиным вопроса снятия санкций не будет иметь положительного результата. Напротив, отмечает Мокан, США показывают жесткость в отношении к России.

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