Вотум недоверия Трампу: какие новые санкции США против России наиболее вероятны

Конгресс США подготовил ряд законопроектов, в которых предлагаются новые санкции против России. К этому американских законодателей побудила совместная пресс-конференция главы Кремля Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

Об этом пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд.

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Автор статьи напоминает, что в США уже действует жесткий закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA), принятый Сенатом 28 июля 2017 года и подписанный Трампом. Пока же Конгресс сосредоточил внимание в основном на четырех законопроектах, которые касаются только России, говорится в материале.

Последний и самый большой законопроект, который получил рабочее название закон "О защите безопасности США от агрессии Кремля за 2018 год" (DESKAA), предложили шесть сенаторов, среди которых и активный критик РФ Джон Маккейн. Вероятно, этот закон придет на смену закону "О защите выборов от угроз путем установления ограничений" (DETER), который был предложен в январе прошлого года. Еще три сенатора-республиканца представили закон "О сотрудничестве в сфере энергетической безопасности", цель которого – ввести санкции против "Северного потока-2". Демократ Стен Хойер из палаты представителей предложил закон "О защите Америки от российского вмешательства", который включает 18 различных законопроектов. Восемь из них пользуются поддержкой обеих партий.

Ослунд отмечает, что три названных законопроекта были выдвинуты после саммита президентов США и России в Хельсинки.

"В плане новых экономических санкций эти законопроекты сфокусированы на четырех секторах: государственные долговые обязательства, энергетика, российские государственные финансовые институты и "Северный поток-2". Закон "О защите безопасности США от агрессии Кремля за 2018 год", похоже, является отправной точкой для начала переговоров, потому что его выдвинули важные конгрессмены, потому что его активно продвигают, так как он очень своевременный и содержит серьезные формулировки. Полностью текст закона пока не опубликован, но он кажется более осторожным, чем закон "О защите выборов от угроз путем установления ограничений". В этом законопроекте есть и множество других требований, касающихся киберугроз и защиты американской избирательной системы", – объясняет политолог.

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Больше всего шансов у санкций, касающихся государственного долга. Закон "О защите безопасности США от агрессии Кремля" имеет целью поставить под запрет и наложить санкции на "соглашения, которые касаются новых государственных долговых обязательствах Российской Федерации". Он запрещает американцам покупать российские государственные облигации, а его тезисы указывают на то, что торговля на вторичном рынке будет разрешена. С учетом того, что российский государственный долг составляет всего 13% от ВВП, эту меру нельзя назвать драконовской, но он все равно важен, убежден аналитик.

Наиболее неоднозначными являются санкции в сфере энергетики. Закон DESKAA предусматривает санкции "против соглашений, имеющих отношение к энергетическим проектам, которые реализуются российскими государственными и полугосударственными организациями", что вызывает тревогу у американских энергетических компаний. Закон "О защите выборов от угроз путем установления ограничений" предусматривает запрет на совместные предприятия с российскими государственными энергетическими компаниями, из-за чего американские фирмы будут вынуждены выйти из таких уже действующих проектов без какой-либо компенсации, продолжает автор публикации.

Между тем в законе DESKAA содержится важное требование об усилении управления Госдепартамента по координации санкций. Имеется и экономическое требование о продлении ограничений на импорт российского урана. Закон "О защите безопасности США от агрессии Кремля" также требует усиления прозрачности, включая "информирование о состоянии и активах Владимира Путина", потому что администрация США не выполнила условие закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций", который предусматривает раскрытие информации о состояниях близких к Кремлю олигархов. Он требует, чтобы страховые компании сообщали о фактах покупки дорогой недвижимости собственниками и владельцами контрольных пакетов акций крупных компаний.

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Тем временем санкции против "Северного потока-2" и его субподрядчиков вряд ли получат необходимую политическую поддержку, констатирует Ослунд. Пункта о штрафных мер против "ЧП-2" нет ни в законе DESKAA, ни в законе DETER. А закон CAATSA оставляет такую возможность на усмотрение администрации США.

В целом эти новые законопроекты о санкциях против России являются вотумом недоверия Трампу. Однако закон "О защите безопасности США от агрессии Кремля" кажется наиболее разумным и умеренным в плане усиления антироссийских мер, и поэтому он может получить поддержку в Конгрессе, – делает вывод эксперт.

Напомним, в апреле 2018 года Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм. В перечне – олигархи, приближенные к президенту России Владимира Путина. В целом в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 миллиардов долларов.