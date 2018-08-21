Коли Волкер і Сурков зустрінуться в питанні України: Лавров дав відповідь

Спецпредставник Державного департаменту США з питань Україною Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков проведуть нову зустріч в недалекому майбутньому.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНІАН.

Читайте також: Чому перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися: версія політолога

Наші контакти із США ведуться з багатьох питань, в тому числі, щодо Сирії та України. Щодо України йде діалог в рамках формату Волкер – Сурков. Вони обмінюються оцінками ситуації і планують нову зустріч у недалекому майбутньому,

– розповів дипломат.

Глава російського МЗС нагадав, що раніше представники США і РФ зустрічалися в столиці Сербії - Белграді.

За словами міністра, врегулювання питання війни на Донбасі відбувається не через позицію Росії, а через не здатність влади України "виконати свої зобов'язання з Мінських угод".

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії можна буде лише після її згоди на імплементацію Мінських угод. Він зауважив, що санкції вже мають ефект, хоча поки що не змінили фундаментально політики РФ щодо Криму й Донбасу.