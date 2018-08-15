Коли з Росії знімуть санкції: пояснення Волкера

Говорити про скасування санкцій проти Росії можна буде лише після її згоди на імплементацію Мінських угод.

Про це розповів спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю одному з телеканалів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Ми хочемо показати Росії, що ситуація не може тривати. Ми хочемо, щоб Росія виступила з пропозицією щодо поліпшення ситуації, для досягнення миру. А до цього ми раз у раз застосовуватимемо такі санкції до Росії, доки вона не почне співпрацювати для пошуку рішення", – сказав Волкер.

За його словами санкції вже мають ефект, хоча поки що не змінили фундаментально політики Росії щодо Криму й Донбасу.

"Але я знаю, що вони чинять тиск, і є побажання з російської сторони, щоб ці санкції якось зняти", – додав спецпредставник.

Нагадаємо, 15 серпня, речниця Державного департаменту США Хізер Ноерт за явила, Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої війська з України.