США вимагають негайного виведення російських військ з України

Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої війська з України.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Хізер Ноерт.

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Вона зазначила, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували чотири нові російські радіоелектронні бойові систем на Сході України – ще більше доказів того, що російські військові організовують конфлікт на Донбасі.

"Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої війська з України", – заявила речниця.

Нагадаємо, у суботу, 11 серпня, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як на окупований Донбас заїхала колона військових вантажівок російських найманців.