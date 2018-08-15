США вимагають негайного виведення російських військ з України
Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої війська з України.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Хізер Ноерт.
Читайте також: Волкер розповів, як Захід здивував Путіна
Вона зазначила, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували чотири нові російські радіоелектронні бойові систем на Сході України – ще більше доказів того, що російські військові організовують конфлікт на Донбасі.
"Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої війська з України", – заявила речниця.
Нагадаємо, у суботу, 11 серпня, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як на окупований Донбас заїхала колона військових вантажівок російських найманців.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер6 жовтня 2016 , 18:03
Немає більше Митного союзу, — Нємцов25 листопада 2014 , 13:23
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00