На окупований Донбас заїхала колона російських вантажівок: опублікували відео

У суботу, 11 серпня, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як на окупований Донбас заїхала колона військових вантажівок російських найманців.

Два конвої зафіксував безпілотник спостережної місії ОБСЄ цього тижня.

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Рухалася техніка через українсько-російський кордон в об'їзд пропускних пунктів, а дорогою кілька разів зупинялася поряд з блокпостами бойовиків.

Вісім вантажівок залишили територію України через село Манич на непідконтрольній території Донеччини. Натомість заїхала в Україну інша колона, теж з 8 машин – позашляховика "Уаз", шести "КамаЗів" та вантажівки з кузовом. Вони проїхали повз перший конвой та зупинилися біля окупованого села Хрустальне на Луганщині.

Дивіться відео з безпілотника місії ОБСЄ