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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На окупований Донбас заїхала колона російських вантажівок: опублікували відео

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На окупований Донбас заїхала колона російських вантажівок
На окупований Донбас заїхала колона російських вантажівок / Фото з відкритих джерел

У суботу, 11 серпня, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як на окупований Донбас заїхала колона військових вантажівок російських найманців.

Два конвої зафіксував безпілотник спостережної місії ОБСЄ цього тижня.

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Рухалася техніка через українсько-російський кордон в об'їзд пропускних пунктів, а дорогою кілька разів зупинялася поряд з блокпостами бойовиків.

Вісім вантажівок залишили територію України через село Манич на непідконтрольній території Донеччини. Натомість заїхала в Україну інша колона, теж з 8 машин – позашляховика "Уаз", шести "КамаЗів" та вантажівки з кузовом. Вони проїхали повз перший конвой та зупинилися біля окупованого села Хрустальне на Луганщині.

Дивіться відео з безпілотника місії ОБСЄ

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії ОБСЄ Україна – Росія Новини Донецька
Джерело: 24 канал
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