СММ ОБСЄ повідомила про накопичення важкого озброєння поблизу Донецька та Луганська

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що безпілотник місії зафіксував велике нагромадження важкого озброєння проросійських бойовиків на територіях Донеччини та Луганщини.

Про це повідомляється у звіті за період з 19:30 30 липня до 19:30 31 липня, опублікованому на сайті Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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Зазначається, що СММ продовжила моніторити відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібру до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

Зокрема, у порушення визначених координат для відведення озброєння, на непідконтрольних уряду України районах 30 липня безпілотний літальний апарат СММ помітив шість 122-міліметрових реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" на військовому об'єкті у центрі Хрустального.

Додаткові шість РСЗВ БМ-21 "Град" було зафіксовано на північ від населеного пункту. Крім того, той же безпілотник помітив п'ять буксированих гаубиць (три 152-міліметрових 2A65 "Мста-Б" та дві 152-міліметрові 2A36 "Гіацинт-Б") на військовому об'єкті на південь від селища Вільхівка (за 40 км на схід від Донецька). Ще було помічено вісім "Градів" на південний захід від селища Садовий (за 57 кілометрів на південний захід від Луганська), а також чотири 122-міліметрових самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика" поряд з Василівкою (за 47 кілометрів на південь від Донецька) та чотири самохідні гаубиці 2С1 неподалік Староласпи (за 51 кілометр на південь від Донецька).

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30 липня за визначеними лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах, безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії помітив 18 буксированих гаубиць 2A65 та протитанковий ракетний комплекс (тип невизначено) на північ від Хрустального та три танки Т-64 неподалік полігону на відстані приблизно 3 кілометри на захід від села Маркине (за 94 кілометри на південь від Донецька).

31 липня СММ зафіксувала танк Т-72, рухався на схід по полю на відстані близько 100 метрів на північ від дороги між Новоазовськом та селищем Сєдове. На полігоні біля Тернового (за 57 кілометрів на схід від Донецька) було помічено три самохідні гаубиці 2С1 на вогневих позиціях та не менше 14 танків (Т-72 та Т-64), деякі з яких перебували на вогневих позиціях.