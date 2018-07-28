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В ОБСЄ пояснили, чому Росія має право брати участь у місії в Україні

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В ОБСЄ пояснили, чому Росія Росія має право брати участь у місії ОБСЄ в Україні
В ОБСЄ пояснили, чому Росія Росія має право брати участь у місії ОБСЄ в Україні / Фото з відкритих джерел

Представники Російської Федерації мають право брати участь у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні, адже Росія є її країною-учасницею.

Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер на брифінгу в Краматорську, передають "Новини Донбасу".

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"З 44 країн-учасниць спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зі 700 спостерігачів, які працюють на місцях, 37 – з Російської Федерації. Така позиція місії, тому що Росія є країною-учасницею. І має право на своє представництво тут", – сказав генсек місії.

Окрім того, Гремінгер додав, що кожен співробітник місії повинен підписати Кодекс ОБСЄ.

Водночас, генеральний секретар підкреслив, що учасники місії представляють, у першу чергу, міжнародну організацію ОБСЄ, а не окремо взяту країну. Тому, за його словами, вони мають керуватися у своїй діяльності принципами та цінностями організації.

Нагадаємо, раніше розслідування німецького телеканалу з'ясувало, що внутрішні документи СММ ОБСЄ в Україні, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Розслідування показує, що документи могли бути переданими російським агентам від співробітника місії ОБСЄ.

Служба безпеки України опублікувала чергові записи перехоплених розмов, що доводять агресію Росії проти України. На оприлюднених кадрах можна почути голоси бойовиків на Донбасі та керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна, який водночас є офіцером Генштабу Збройних сил Росії.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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